Муковозчик: хотелось бы обратиться к раскаявшимся спортсменам и остальным раскаявшимся гражданам

Верить ли беглым и какое раскаяние ждут от тех, кто в недалеком прошлом предал страну? Смотрите «Накипело» от Андрея Муковозчика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! На очередном заседании комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений случилось несколько, можно даже сказать, оживленных дискуссий. Скажем, среди беглых сейчас явно прослеживается желание вдолбить в головы остальных, что это, мол, «комиссия по помилованию». И они там, мол, сидят и решают, кого миловать и пускать в Беларусь обратно, кого не пущать. И кого карать и отправлять посланцев с нестареющими ледорубами и входящими в моду кувалдами. Так что если у тебя административка «за оскорбление» полноценное дело «за пикеты» – нечего туда, мол, и обращаться, сиди с нами за границей, терпи.

Верить беглым – значит не соблюдать информационную гигиену вообще, ежедневно рискуя заразиться всем, от бчбесия до педикулеза и протестной дизентерии.

​Об очередном заседании «Комиссии по беглым» в стенах Генеральной прокуратуры читайте здесь.