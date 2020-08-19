Прямой эфир

Прямая линия с Натальей Кочановой пройдёт 20 августа

19 августа 2020 20:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

20 августа на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента.   

На протяжении трех часов Наталья Кочанова постарается ответить на обращения людей. Как правило, спикер лично принимает граждан, но и общение по телефону не раз показало эффективность. Чтобы оперативно помочь населению, каждая из проблем берется на личный контроль, необходимые поручения даются местным властям.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
19 августа 2020 19:58

Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Михаил Орда: всё, что происходило на улицах, походило на войну или могло перерасти в войну
19 августа 2020 19:35

Михаил Орда: всё, что происходило на улицах, походило на войну или могло перерасти в войну

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас
19 августа 2020 19:00

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас