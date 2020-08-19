Прямая линия с Натальей Кочановой пройдёт 20 августа

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа на связь с гражданами выйдет глава верхней палаты парламента.

На протяжении трех часов Наталья Кочанова постарается ответить на обращения людей. Как правило, спикер лично принимает граждан, но и общение по телефону не раз показало эффективность. Чтобы оперативно помочь населению, каждая из проблем берется на личный контроль, необходимые поручения даются местным властям.