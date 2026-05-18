В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией

Антиправительственные выступления в столице Боливии переросли в жесткие столкновения с силами правопорядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахтеры, представители коренных народов, рабочие, учителя и студенты полностью заблокировали ключевые автомагистрали Ла-Паса. Силовики применили слезоточивый газ, в ответ манифестанты забросали полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью.

За участие в беспорядках задержаны 60 человек. Профсоюзы и социальные организации протестуют из-за дефицита топлива, высокой инфляции, нехватки иностранной валюты и тяжелой экономической ситуации в стране.