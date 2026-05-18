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В Гродно завершился чемпионат таможенных органов по многоборью

18 мая 2026 07:15
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В Гродно завершился чемпионат таможенных органов по многоборью. Победу в командном зачете одержала Минская центральная таможня. Серебро – у Минской региональной, бронза – у команды Витебской таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно завершился чемпионат таможенных органов по многоборью-2

Соревнования объединили 8 команд. Участники прошли три дисциплины: плавание на стометровке, бег на полтора километра и стрельбу из табельного оружия. Судьи отметили высокий уровень физической и огневой подготовки, а также здоровый дух соперничества. 

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. В рамках чемпионата участники почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню в парке имени Жилибера, а также познакомились с историческим центром Гродно и его достопримечательностями.

# Таможня Беларуси

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