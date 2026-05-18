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Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос

18 мая 2026 07:11
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Опубликованы результаты опроса компании «Балтийские исследования»: большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос-2

Негативные тенденции в экономике и социальной сфере отметили 71 % граждан, особенно остро их ощущают люди старше 50 лет, сельские жители, рабочие и фермеры. Оптимистично оценивают ситуацию лишь 20 % респондентов – в основном молодежь до 30 лет, руководители, граждане с высшим образованием и доходом свыше 2,5 тысяч евро в месяц. За короткий промежуток доля пессимистов выросла с 63 % до рекордного уровня, а число удовлетворенных жизнью сократилось до 21 %.

# Новости Литвы

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