Санация в Беларуси. Как помогают предприятиям, оказавшимся на грани банкротства?

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Беларуси возбуждено более тысячи дел о признании должников экономически несостоятельными. Однако далеко не все предприятия, в отношении которых начаты процедуры банкротства, в конце концов будут ликвидированы. Поднять с колен и дать второй шанс помогает санация. Экономическое оздоровление в стране сейчас проходят 57 юридических лиц. 17 из них – в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит тему Александр Добриян.

Александр Кушнеревич – представитель редкой профессии – антикризисный управляющий. Он контролирует процесс выздоровления экономически больных предприятий. Один из его текущих пациентов – Мозырский авторемонтный завод. На момент принятия решения о санации предприятие было должно кредиторам свыше 3,5 миллиарда рублей. Сегодня – ни рубля текущей задолженности. «Дает возможность освободить расчетные счета». Что такое санация и как эта процедура помогает восстановить работу предприятий? Читайте здесь.

Получив финансовую передышку, завод активно развивается, параллельно отдает старые долги кредиторам, а работники, имея стабильную зарплату, уже по-другому относятся к процедуре санации. Убедились, что «оздоровление», дословный перевод этого слова с латинского языка, полностью соответствует действительности.

Александр Добриян, корреспондент:

В начале нулевых Калинковичский мебельный комбинат стал первым в стране предприятием, к которому была применена процедура санации. Здесь хорошо видно, каким он был и каким стал. Экономическое оздоровление длилось шесть лет, за это время здесь успели произвести модернизацию, освоить выпуск новой продукции и завоевать абсолютно новые рынки.

Из процедуры санации комбинат вышел современным производством, сохранив коллектив и традиции. Причем сделал это досрочно, рассчитавшись со всеми кредиторами. «Вытянуть» предприятие удалось благодаря грамотному менеджменту, за счет внутренних ресурсов и, что немаловажно, без прямых финансовых вливаний государства. Однако саму процедуру санации здесь называют бесценным кредитом доверия.

Руслан Лагун, заместитель директора ОАО «Калинковичский мебельный комбинат»:

У руководителя было большое желание сохранить коллектив, поднять предприятие и все-таки доказать и себе, и окружающим, что мебельный комбинат должен существовать дальше. Конечно, я считаю, большая помощь государства в том, что у нас была возможность где-то приостановить какие-то обязательные платежи, но потом их уже выплатить, когда мы стали более финансово платежеспособны.

Сегодня процедуру финансового оздоровления в стране проходят 57 юридических лиц. Лидер по применению санации – Гомельская область.

Наталья Сарнавская, председатель экономического суда Гомельской области:

На Гомельщине сегодня 17 предприятий проходят судебную процедуру восстановления своей платежеспособности, их них 5 – это негосударственной формы собственности. Все эти предприятия – это крупный и средний бизнес. Все эти предприятия осуществляют производственную деятельность, выпускают продукцию. Везде у нас сохранены трудовые коллективы, выплачивается вовремя заработная плата. Развиваются предприятия, некоторые из них уже полностью восстановили свою платежеспособность.