Прозрачные вставки и эффект качки – каким стал самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси?
Самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси! Место, где вырастают крылья и можно обнять мир. Это главный бренд города и топовая локация для туристов, рассказали в программе «Путевка BY». Как настоящая звезда, мост хорош с любого ракурса, в любой сезон и погоду, будь-то осенняя дымка, сочные краски лета или белоснежное покрывало. Панорамы на Неман и вековые дубы шикарные. Спешите это увидеть!
Ольга Хальцова, директор Мостовского районного туристического информационного центра:
Первый мост построен в 1972 году и служил мостовчанам как способ переправки с одного берега на другой. Но из-за того, что таким мостам требуется определенная реконструкция, его срок службы прошел, и в 2024 году мы выиграли проект и решили, что необходимо обновить мост. Все конструкции убрали. Целый год мы его строили. Ждали стальные канаты, тросы, и теперь он стал более мощный. Обещают, что может лет 100 прослужит!
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Помню тот мост до реконструкции, но это была определенная порция адреналина, потому что он раскачивался, когда много народу, чувствовал себя в невесомости. А здесь уже просто, как идешь по дороге, комфортно.
Ольга Хальцова:
Да, это потому что нас сейчас мало. Но вечером, когда здесь будет толпа, ты ощущаешь. Видишь, как эти тросы колыхаются, ощущаешь качку, как на корабле.
А когда-то был местный аттракцион! Мостовчане хорошо помнят времена, как после танцев в Парке культуры и отдыха сладкие парочки отправлялись гулять и парни раскачивали мост, как качели, чтобы девушки оказались в их объятьях. Здесь зарождалась любовь, и сегодня делают предложения, а молодожены оставляют замочки.
Ольга Хальцова:
Раньше исчисляли так – на метр квадратный около 190 килограммов могло веса быть, сейчас – до 400 килограммов, то есть он стал более прочный. Эти стальные троса, которые держат этот мост, – они 2,5 километра в длину и около 400 тонн. Три небольшие прозрачные вставки посередине моста. Обещали 10 метров.
Объясняем. Многие люди используют у нас этот мост как способ передвижения. Многие бабушки не слазят с велосипедов, на электросамокатах передвигаются. Для безопасности людей, потому что впереди зима, может быть скользко.
Анастасия Макеева:
Хотели, как в Китае, чтобы максимально все прозрачно, эти знаменитые мосты.
Ольга Хальцова:
Это специальная палубная доска, чтобы мы не скользили, будет тут дождь, снег, чтобы можно было спокойно идти.
– Какие еще планы на этот мост?
– В ближайшем будущем мы хотели бы, где у нас лес, немного облагородить. Пляж у нас тоже есть, в урочище Михаловка. Оборудованный пляж, сейчас он строится, выиграли различные проекты, к лету будет все совершенно новое и немного интереснее.
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