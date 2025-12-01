Прозрачные вставки и эффект качки – каким стал самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси?

Самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси! Место, где вырастают крылья и можно обнять мир. Это главный бренд города и топовая локация для туристов, рассказали в программе «Путевка BY». Как настоящая звезда, мост хорош с любого ракурса, в любой сезон и погоду, будь-то осенняя дымка, сочные краски лета или белоснежное покрывало. Панорамы на Неман и вековые дубы шикарные. Спешите это увидеть!

Ольга Хальцова, директор Мостовского районного туристического информационного центра:

Первый мост построен в 1972 году и служил мостовчанам как способ переправки с одного берега на другой. Но из-за того, что таким мостам требуется определенная реконструкция, его срок службы прошел, и в 2024 году мы выиграли проект и решили, что необходимо обновить мост. Все конструкции убрали. Целый год мы его строили. Ждали стальные канаты, тросы, и теперь он стал более мощный. Обещают, что может лет 100 прослужит!

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Помню тот мост до реконструкции, но это была определенная порция адреналина, потому что он раскачивался, когда много народу, чувствовал себя в невесомости. А здесь уже просто, как идешь по дороге, комфортно.

Ольга Хальцова:

Да, это потому что нас сейчас мало. Но вечером, когда здесь будет толпа, ты ощущаешь. Видишь, как эти тросы колыхаются, ощущаешь качку, как на корабле.