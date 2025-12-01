Парковки в Минске – что грозит за неоплату парковки, узнали у эксперта

2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Если человек не будет на протяжении какого-то периода времени оплачивать штраф [за неоплату парковки – прим. ред.], который сейчас равен одной базовой величине, какие последствия для него будут наступать далее?