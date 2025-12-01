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Парковки в Минске – что грозит за неоплату парковки, узнали у эксперта

01 декабря 2025 15:23
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2025 год – Год благоустройства. Жители столицы охотно откликнулись на благородную инициативу. Вносят предложения по улучшению города и сами активно принимают участие в реализации задуманного. При этом вопросы наведения порядка – это еще и упорядочение законодательства в соответствие с запросом общества. Это дорога с двусторонним движением. О том, как оно налажено в Минске, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Если человек не будет на протяжении какого-то периода времени оплачивать штраф [за неоплату парковки – прим. ред.], который сейчас равен одной базовой величине, какие последствия для него будут наступать далее?

Парковки в Минске – что грозит за неоплату парковки, узнали у эксперта-2

Андрей Зырянов, генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки»:
Будем получать персональные данные человека через Национальный центр. После этого будет формироваться претензия. Если человек не будет на нее реагировать, значит, через судебные решения и исковое заявление.

Подробности в видео.

# Андрей Зырянов # Юлия Алексеюк # Транспорт Минска

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