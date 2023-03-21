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«Книга востребована». Симпозиум «Писатель и время» прошёл в Минске – участие принял Владимир Перцов

21 марта 2023 19:36
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Новости Беларуси. Симпозиум «Писатель и время» в 9-й раз собрал в Минске литераторов из разных стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках обсуждения участники вышли далеко за пределы вопросов творчества и литературы.  

«Книга востребована». Симпозиум «Писатель и время» прошёл в Минске – участие принял Владимир Перцов-1

«Некнижный мир». Так звучала тематика встречи 21 марта. Участие в ней приняли писатели, поэты, издатели и эксперты. Задать интересующий вопрос в этот раз могли в том числе простые наблюдатели. Для этого на симпозиуме организовали онлайн-трансляцию. Говорили о проблемах современной литературы в контексте мировой истории.  

«Книга востребована». Симпозиум «Писатель и время» прошёл в Минске – участие принял Владимир Перцов-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Вы прекрасно знаете, что в нашей стране книгоиздание не сбавляет темпы, в отличие от общемировой, даже европейской тенденции, где из-за дороговизны производства физической книги, из-за дороговизны бумаги и других материалов снижается изготовление книг. У нас всегда этот показатель плюс-минус 20 миллионов. Это коэффициент больше двух книг на одного жителя нашей страны, включая самых маленьких младенцев, которые, естественно, читать не умеют. Значит, книга востребована.  

«Книга востребована». Симпозиум «Писатель и время» прошёл в Минске – участие принял Владимир Перцов-7

В 2023 году симпозиум станет частью юбилейной 30-й книжной ярмарки. Она откроется в Минске уже завтра, 22 марта. Слоган выставки «Мир книг без границ». Гостей ждут встречи с именитыми писателями, автограф-сессии и презентации книжных новинок. Главные выставки и проекты будут посвящены Году мира и созидания. Всех желающих до ярмарки бесплатно довезет поэтический автобус.  

«Книга востребована». Симпозиум «Писатель и время» прошёл в Минске – участие принял Владимир Перцов-10

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# Книги # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

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