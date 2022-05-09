Прямой эфир

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне

09 мая 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Читайте здесь.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-1

Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-4

Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Подробнее.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-7

​Когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости, не знаем, как они погибли и где похоронены. Но в памяти народа его имя будет жить всегда.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-10

Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-13

– От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами. Мы с вами, в любую минуту позовите – мы станем рядом с вами.
– Нет, как я уже сказал, это наше время. Мы уже вас должны встать и защитить.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-16

Я хочу, чтобы был хороший учебник о Великой Отечественной войне. Книга, чтобы мы могли подарить каждому молодому человеку. Чтобы он прочитал эту книгу и посмотрел, что было, какую роль мы сыграли в той Великой Отечественной войне.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-19

Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-22

«Массив имен» – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, антинаучные и античеловеческие теории.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-25

Кто убежден, что фашизм «нес на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву. Смотри. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять.

Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне-28

Пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Забудем – ждите беду.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как будто иначе и нельзя было». Почему важно сохранить память о подвиге народа и как это сделать?
09 мая 2022 15:22

«Как будто иначе и нельзя было». Почему важно сохранить память о подвиге народа и как это сделать?

Лазуткин: роль Германии в ЕС ослабнет, её надо будет убрать, это нежелательный для США конкурент
09 мая 2022 15:20

Лазуткин: роль Германии в ЕС ослабнет, её надо будет убрать, это нежелательный для США конкурент

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?
09 мая 2022 15:13

Военные песни, ретро-причёски и записки с фамилиями фронтовиков. Как празднуют День Победы в Гродно?