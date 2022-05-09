Кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь. Самые яркие цитаты Президента о войне

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор – поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Читайте здесь.

Брестская крепость, Невский выступ под Ленинградом, Буйничское поле под Могилевом и Мамаев курган в Сталинграде.

Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений. Подробнее.

​Когда в последние минуты своей короткой жизни воин нацарапал на стене: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» К сожалению, мы не знаем, кто он. Мы не знаем имен многих защитников Брестской крепости, не знаем, как они погибли и где похоронены. Но в памяти народа его имя будет жить всегда.

Мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу.

– От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами. Мы с вами, в любую минуту позовите – мы станем рядом с вами.

– Нет, как я уже сказал, это наше время. Мы уже вас должны встать и защитить.

Я хочу, чтобы был хороший учебник о Великой Отечественной войне. Книга, чтобы мы могли подарить каждому молодому человеку. Чтобы он прочитал эту книгу и посмотрел, что было, какую роль мы сыграли в той Великой Отечественной войне.

Беларусь будет помнить, чтобы и другие страны не забывали, кто заплатил за Великую Победу самую большую цену. Пусть символы мемориального комплекса в деревне Борки пронесут эту правду через века.

«Массив имен» – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, антинаучные и античеловеческие теории.

Кто убежден, что фашизм «нес на нашу землю цивилизацию», иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву. Смотри. И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять.