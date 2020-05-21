Провести веб-конференцию быстро, бесплатно и без регистрации на сайте. Удобный сервис появился в Беларуси

Пока перешедшие на удалёнку ищут надежные сервисы для видеосвязи, в Беларуси создали свою платформу, да ещё и бесплатную. По словам авторов проекта, на сегодняшний день ею уже воспользовалось более 100 тысяч человек. Юрий Левданский, директор минской IT-компании:

Пользуются школы, некоторые университеты. Мы не отслеживаем пользователей, мы просто видим, какие обращения у нас есть, кто задает вопрос и, соответственно, косвенно можем судить о том, кто использует этот сервис. Приходили отзывы, благодарности, были пожелания, что изменить в сервисе, что добавить.

Увы, сегодня популярные сервисы перегружены и не готовы похвастаться бесперебойной работой, а вот новенький Navek Meet не зависит от загрузки внешних интернет-каналов, а значит, работает более четко. Юрий Левданский:

Во-первых, столкнулись с перегрузкой этих сервисов, потому что желающих очень много. Во-вторых, некоторые сервисы вводили определенные ограничения. Мы сделали абсолютно бесплатную белорусскую систему, которая не имеет никаких ограничений ни по времени, ни по количеству использования, не требует никакой регистрации. По сути, для того, чтобы пользоваться сервисом, надо зайти на веб-сайт, выбрать или придумать название конференции, к ней подключиться, стартовать, и вы уже будете с ней работать.

Сегодня более 40% видеоконференций приходится на мобильные устройства. Поэтому 15 апреля разработчики добавили приложение для Android, 19 числа этого же месяца приложение стало доступно для IOS-устройств. Юрий Левданский:

Сервис не требует установки дополнительного программного обеспечения на компьютере или ноутбуке, также можно воспользоваться со смартфона либо с планшета. Я могу принять участие в конференции в любом месте, где бы я ни находился, там, где есть доступ к Интернету.

Приложение сервиса реализовано максимально просто, справится каждый: не требуется регистрации, интерфейс прост и понятен. Все операции делаются в один-два клика. По сути, это сервис мгновенных веб-конференций. Также сервис поддерживает два языка: русский и белорусский. Для учителей подготовлена видеоинструкция, как удобнее пользоваться сервисом для обучения: организовать совместную работу, избегать шума и добавлять участников.

Юрий Левданский:

Для этого нам необходимо открыть Google Chrome, ввести адрес стартовой страницы сервиса meet.naveksoft.com. Следующее что нам необходимо – это задать имя конференции, например, «РТР» и нажать кнопку «Начать». Конференция запущена, и мы являемся ее участником. Для того, чтобы пригласить участников, нам необходимо скопировать ссылку и отправить тем, кого мы хотим пригласить.