Представители Минобороны встретились с иностранными дипломатами

Новости Беларуси. Почти два десятка иностранных военных дипломатов, аккредитованных Министерством обороны, получили исчерпывающую информацию о работе белорусского оборонного ведомства, направленной на обеспечение безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпринимаемые шаги вызваны высоким уровнем напряженности вокруг Беларуси. Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск на нашей территории, мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Стороны обсудили и текущую ситуацию в регионе и пути выхода из сложившегося кризиса системы общеевропейской безопасности.