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Представители Минобороны встретились с иностранными дипломатами

17 октября 2022 12:51
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Новости Беларуси. Почти два десятка иностранных военных дипломатов, аккредитованных Министерством обороны, получили исчерпывающую информацию о работе белорусского оборонного ведомства, направленной на обеспечение безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Минобороны встретились с иностранными дипломатами-1

Предпринимаемые шаги вызваны высоким уровнем напряженности вокруг Беларуси. Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск на нашей территории, мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Стороны обсудили и текущую ситуацию в регионе и пути выхода из сложившегося кризиса системы общеевропейской безопасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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