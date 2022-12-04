Инвесторы из Европы возобновляют сотрудничество с Беларусью. Кто готов вкладываться в наши разработки?

О контактах с Европой, где политические идеи зачастую с бизнес-интересами не совпадают. Экономические ограничения не равно изоляция. Свое дело на белорусской земле европейские инвесторы в силу обстоятельств с осторожностью, но начинают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Налоговые и таможенные льготы, преференциальные правовые режимы – с выгодой политике спорить трудно.

Алексей Пушкарев, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации: Бизнес аполитичен, все необдуманные финансовые поступки совершаются в основном под внешним давлением. А сами компании, бизнесы всегда ищут возможности для сотрудничества, для налаживания отношений. Конечно, нам сейчас гораздо тяжелее, учитывая сложную международную обстановку и достаточно консервативные ожидания инвесторов, но взаимодействие продолжается. У нас сейчас есть две страны, с кем идут живые контакты – это Италия и Польша.

При общем (понятном) снижении инвестиционной активности, есть и точки положительной динамики. Так, по итогам первого полугодия отмечается рост прямых иностранных инвестиций почти на 4,5 %. Топ-3 инвестора: Россия, Кипр и Нидерланды. В нетепличных условиях Беларуси приходится реализовывать и собственные инвестпроекты. Регионы в 2022 году с прикладными идеями для бизнеса откровенно буксовали. Тенденцию Президентом поручено переломить. Концепция «от района по проекту», заверяют в профильном министерстве, уже в работе.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Мы вместе с регионами обеспечили разработку, то есть 129 проектов, которые будут закреплены как основной параметр работы соответствующих руководителей на местах. Не менее 50 импортозамещающих проектов, а также те самые интеграционные проекты импортозамещающие, которые будут финансироваться за счет Российской Федерации. Программные документы, инвестиционные планы будут разработаны каждым регионом и министерством, чтобы где-то поставить новое оборудование, где-то модернизировать. И источники под это тоже согласованы.

Экотопливо, биоупаковки и вторая жизнь для аккумуляторов. Чем для Беларуси выгодны «зеленые» инвестиции? Читайте здесь.

Инвестиции в основной капитал – один из главных акцентов для экономического роста на 2023 год. Они вырастут до уровня 20 % к ВВП. В инвестпроекты и техническое переоснащение реального сектора будет вложено больше 31 миллиарда рублей.