Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси

Добровольцам выдали оружие. С ними были проведены занятия по военно-медицинской, огневой и специальной подготовке, чтобы они достойно содействовали территориальным органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на улицах своего города.

Виктор Горохов, командир отряда ополчения:

У нас отряд сформирован по желанию. Естественно, большее количество – это ребята, прошедшие службу в Афганистане, органах внутренних дел и Министерстве обороны. Ребята подготовленные. Те, кто с гражданки, работают в паре с подготовленными, чтобы все могли практически показывать на деле, как нужно применять оружие, задерживать правонарушителей, в том числе и физическую силу.