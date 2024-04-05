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Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси

05 апреля 2024 10:32
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Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси. Для выполнения поставленных задач в Рогачевском районе Гомельской области было сформировано народное ополчение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рогачевском районе сформировали народное ополчение.

Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси-1

Добровольцам выдали оружие. С ними были проведены занятия по военно-медицинской, огневой и специальной подготовке, чтобы они достойно содействовали территориальным органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на улицах своего города.

Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси-4

Виктор Горохов, командир отряда ополчения:
У нас отряд сформирован по желанию. Естественно, большее количество – это ребята, прошедшие службу в Афганистане, органах внутренних дел и Министерстве обороны. Ребята подготовленные. Те, кто с гражданки, работают в паре с подготовленными, чтобы все могли практически показывать на деле, как нужно применять оружие, задерживать правонарушителей, в том числе и физическую силу.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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