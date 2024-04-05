Был ранен в боях за Минск и на войне потерял старшего брата. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Школьник Охотников Иван прислал письмо о своих прадедушках, которые героически сражались за Родину.
«Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду Микульскому Михаилу Дмитриевичу (годы жизни 22.12.1925 — 27.06.1981) было 16 лет. В 18 лет он пошел защищать нашу Родину. В то время Минск был оккупирован фашистами. Мой прадед со своими друзьями солдатами боролся с врагами. В боях за Минск он получил тяжелое ранение в голову, но выжил. Получил медаль «За отвагу», а 3 июля 1944 года фашистов выгнали из города.
Но все равно оставались диверсанты, которые устраивали поджоги на территории нашей страны. С ними боролся мой прадед Иванов Дмитрий Иванович (годы жизни 08.11.1927 — 18.08.1991). Жизнь он отдал профессии – защищать нашу Родину. Он был майором.
А недавно узнал, что еще один мой прадед Микульский Анатолий Дмитриевич (годы жизни 1923 — 24.04.1944), родной брат Микульского Михаила Дмитриевича, погиб за освобождение Восточной Пруссии города Кенингсберг (сейчас город Калининград, Российская Федерация). Ему был 21 год. С товарищами, которые также погибли в боях, он захоронен в братской могиле в Калининградской области в г. Приморске. Там находится мемориал.
Фото предоставлено автором
В нашей семье хранят память о подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны.»
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!