Был ранен в боях за Минск и на войне потерял старшего брата. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Школьник Охотников Иван прислал письмо о своих прадедушках, которые героически сражались за Родину.

«Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду Микульскому Михаилу Дмитриевичу (годы жизни 22.12.1925 — 27.06.1981) было 16 лет. В 18 лет он пошел защищать нашу Родину. В то время Минск был оккупирован фашистами. Мой прадед со своими друзьями солдатами боролся с врагами. В боях за Минск он получил тяжелое ранение в голову, но выжил. Получил медаль «За отвагу», а 3 июля 1944 года фашистов выгнали из города.