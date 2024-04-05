В Рогачевском районе сформировали народное ополчение

Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси. В Рогачевском районе Гомельской области было сформировано народное ополчение для выполнения поставленных задач, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добровольцам выдали оружие. С ними были проведены занятия по военно-медицинской, огневой и специальной подготовке, чтобы они достойно содействовали территориальным органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на улицах своего города.

Проверка территориальной обороны продолжится во всех областях – Генштаб.

Рогачевский район не единственный в Беларуси, где местное население встало под ружье. Подобные учения проходят и в Минской области. Там для тренировок выбран Вилейский район.