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В Рогачевском районе сформировали народное ополчение

05 апреля 2024 07:36
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Проверка территориальной обороны продолжается в Беларуси. В Рогачевском районе Гомельской области было сформировано народное ополчение для выполнения поставленных задач, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рогачевском районе сформировали народное ополчение-1

Добровольцам выдали оружие. С ними были проведены занятия по военно-медицинской, огневой и специальной подготовке, чтобы они достойно содействовали территориальным органам внутренних дел в обеспечении правопорядка на улицах своего города.

Проверка территориальной обороны продолжится во всех областях – Генштаб.

Рогачевский район не единственный в Беларуси, где местное население встало под ружье. Подобные учения проходят и в Минской области. Там для тренировок выбран Вилейский район.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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