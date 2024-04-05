«Даже чтение одной страницы становится трудностью». Как мотивировать ребёнка учиться?

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился хорошо. Но как быть, если ожидания расходятся с реальностью? Что делать, если школьник проносит одни двойки и не хочет учиться? Психологи утверждают, что на рубеже начальных и средних классов у детей может проходить так называемый мотивационный кризис. При таком состоянии заинтересованность в учебе пропадает. Понять это можно по внешним и внутренним проявлениям.

Виктория Лопатик, детский психолог медицинского центра «Кравира»:

Внешние проявления – это нежелание посещать школу, конфликты с учителями и сверстниками. Внутренние проявления обусловлены эмоциональными реакциями: вспыльчивость, раздражительность, агрессивность, которая направлена на самого ребенка и окружающих. А также снижение самооценки и возникновение чувства вины.

Если ребенок находится в эмоциональной блокировке, выйти из нее самостоятельно крайне сложно. При этом школьник может испытывать раздражение, гнев и даже агрессию.

Виктория Лопатик:

Основоположник искусственного интеллекта педагог и психолог Сеймур Пейперт ввел такое понятие, как «сознание кузнечика». Это когда ребенок не может сосредоточиться на одном и том же материале. Когда пролистывается быстро лента, ребенок сканирует изображение, небольшой фрагмент, большие тексты просто не усваивает, он не может сосредоточиться на одном большом фрагменте, для него чтение одной страницы представляет определенную трудность.

Трудности в обучении могут быть связаны с незрелостью или нарушением функционирования головного мозга. Чтобы определить сложности в обучении, специалисты используют нейропсихологическую диагностику. Такой метод поможет оценить состояние и функции головного мозга.

Виктория Лопатик:

Нейропсихологи выделяют три блока головного мозга, которые ответственны за энергетический тонус, за волевую регуляцию, программированию контроля. Поэтому при изменениях проводят нейропсихологическую коррекцию. Подразумевает составление индивидуальной программы для ребенка. Сюда входят кинетические упражнения, тренировка высших психических функций (внимание, память, мышление, речь, воображение).