На сцене – минимализм. Актёры театра им. М. Горького рассказали, как создавался спектакль «Маскарад»
Спектакли – это долгожданное событие в жизни любого театра. Это торжество искусства, которое запоминается на долгие годы. Такие мероприятия являются знаковыми для всех участников театральной команды. И конечно, для зрителей. Именно их реакция поможет выявить ранее неучтенные нюансы и покажет, не был ли напрасным труд артистов и режиссеров. Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Качан и Елена Стеценко, актеры Национального академического драматического театра имени М. Горького.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Расскажите про спектакль «Маскарад». Кто режиссер? Какие у вас роли?
Алексей Качан, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Режиссер Дэвид Разумов. Я играю Казарина. Это главный антагонист в постановке. У самого Лермонтова Казарин не такое зло, более хитрый человек, а здесь концентрированное зло. У персонажа Казарина нет никаких рамок, он что хочет, то и делает, дергает за любые ниточки, идет по головам.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
А были разногласия, как режиссер видит вашу роль и вы?
Елена Стеценко, актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького:
Вы спросили, и у меня перед глазами весь наш репетиционный процесс. Работа с Дэвидом была огромным удовольствием, потому что это по-внутреннему мой режиссер. У нас абсолютно совпадали взгляды по поводу моего персонажа и его режиссерского видения.
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