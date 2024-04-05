На сцене – минимализм. Актёры театра им. М. Горького рассказали, как создавался спектакль «Маскарад»

Спектакли – это долгожданное событие в жизни любого театра. Это торжество искусства, которое запоминается на долгие годы. Такие мероприятия являются знаковыми для всех участников театральной команды. И конечно, для зрителей. Именно их реакция поможет выявить ранее неучтенные нюансы и покажет, не был ли напрасным труд артистов и режиссеров. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Качан и Елена Стеценко, актеры Национального академического драматического театра имени М. Горького.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите про спектакль «Маскарад». Кто режиссер? Какие у вас роли?