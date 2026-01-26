В Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей

В Вооруженных Силах Беларуси по плану Минобороны и Генштаба началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Она будет носить комплексный характер с поэтапным наращиванием как личного состава, так и количества привлекаемых подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделят отработке вопросов охранения, маскировки и противодействия современным средствам борьбы, таким как беспилотные летательные аппараты. В рамках подготовки военно-обученного резерва для Вооруженных Сил это плановое мероприятие, а для проверяемых воинских частей и подразделений она будет носить внеплановый характер в виде внезапной проверки.

Глава военного ведомства пояснил, что мероприятия запланированы параллельно с проверкой боеготовности войск, которую проводят с 16 января по распоряжению Главнокомандующего.