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В Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей

26 января 2026 10:45
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В Вооруженных Силах Беларуси по плану Минобороны и Генштаба началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Она будет носить комплексный характер с поэтапным наращиванием как личного состава, так и количества привлекаемых подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей-2

Особое внимание уделят отработке вопросов охранения, маскировки и противодействия современным средствам борьбы, таким как беспилотные летательные аппараты. В рамках подготовки военно-обученного резерва для Вооруженных Сил это плановое мероприятие, а для проверяемых воинских частей и подразделений она будет носить внеплановый характер в виде внезапной проверки. 

Глава военного ведомства пояснил, что мероприятия запланированы параллельно с проверкой боеготовности войск, которую проводят с 16 января по распоряжению Главнокомандующего.

В Вооружённых Силах Беларуси началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Основной целью проводимых мероприятий будет оценить готовность и способность личного состава выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке к выполнению задач по предназначению. Начиная от призыва военнообязанных, снятия вооружения военной специальной техники с хранения, проведения боевого слаживания и подготовки выхода в район сосредоточения.

На завершающем этапе проверки будут отработаны новые формы и способы ведения оборонительных и наступательных действий с широким применением беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы. Итоги проанализируют, а результаты станут основой для дальнейшей подготовки воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Виктор Хренин

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