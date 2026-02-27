Премьер-министр Беларуси поставил задачи перед Министерством труда и социальной защиты

В Беларуси необходимо ускоренными темпами оцифровать систему государственных пособий и пенсий. Чтобы людям не нужно было собирать кипу бумаг и ходить по кабинетам. Это исключит бумажную волокиту. Такую задачу сегодня, 27 февраля, перед Министерством труда и социальной защиты поставил премьер-министр Александр Турчин. Глава правительства принял участие в итоговой коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо сформировать четкую стратегию управления трудовыми ресурсами. Речь идет о выработке алгоритма по привлечению рабочей силы, в том числе иностранной. А также устранить нехватку кадров. В то же время, по итогам прошедшей пятилетки темп роста реальных денежных доходов населения составил 126 %. Это на 6 % больше запланированного значения. Кроме того, в стране почти в два раза увеличился средний размер пенсий. Сегодня это более 1 070 рублей.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

В прошлом году, впервые за пятилетку, количество занятых в экономике страны увеличилось. Здесь задача системы Министерства труда – не стоять на месте, а совершенствоваться под запросы рынка труда. И мы сегодня как раз таки уделяем много внимания новым формам занятости, возможности молодежи по быстрому входу на рынок труда. И те тренды, которые есть, сложились, показывают, что та политика, которую мы проводим, собираемся проводить, дает свои результаты.

В этом году в Беларуси запустят эксперимент по внедрению электронных больничных по беременности и родам. По результатам будет принято решение о дальнейшей реализации такой практики по всей стране.