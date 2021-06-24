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Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ

24 июня 2021 13:37
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Минской области усилили контроль за ситуацией на дороге. Из-за жары внимание водителей рассеивается, притупляется реакция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ-1

Чтобы помочь автомобилистам, инспекторы проводят профилактические рейды. Напоминают водителям о правилах безопасности и раздают воду. Также правоохранители напоминают, что в случае утомляемости водителю лучше остановиться и передохнуть, по возможности планировать свои поездки на раннее утро или поздний вечер. А если машина постояла на солнце, обязательно предварительно проветрить ее или включить кондиционер.

Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ-4

Владимир Апанасевич, старший госавтоинспектор ОГАИ Клецкого РОВД:
Обязательно нужно, чтобы с собой находились такие предметы, как вода, огнетушитель (с учетом повышенного температурного режима), также валерьянка, сердечно-сосудистые капли. При таких погодных условиях в салоне автомобиля как с закрытыми, так и с незакрытыми стеклами нежелательно оставлять как домашних питомцев, так и детей, лиц пожилого возраста, бабушек, дедушек, так как все равно в салоне температура гораздо выше, чем на улице.

Госавтоинспекция рекомендует водителям в жару по возможности отказаться от дальних поездок.

# ГАИ # общество # Владимир Апанасевич # Фотофакт

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