Вода, огнетушитель и сердечные капли. Что ещё должно быть в машине в сильную жару? Советы ГАИ

Чтобы помочь автомобилистам, инспекторы проводят профилактические рейды. Напоминают водителям о правилах безопасности и раздают воду. Также правоохранители напоминают, что в случае утомляемости водителю лучше остановиться и передохнуть, по возможности планировать свои поездки на раннее утро или поздний вечер. А если машина постояла на солнце, обязательно предварительно проветрить ее или включить кондиционер.

Владимир Апанасевич, старший госавтоинспектор ОГАИ Клецкого РОВД:

Обязательно нужно, чтобы с собой находились такие предметы, как вода, огнетушитель (с учетом повышенного температурного режима), также валерьянка, сердечно-сосудистые капли. При таких погодных условиях в салоне автомобиля как с закрытыми, так и с незакрытыми стеклами нежелательно оставлять как домашних питомцев, так и детей, лиц пожилого возраста, бабушек, дедушек, так как все равно в салоне температура гораздо выше, чем на улице.

Госавтоинспекция рекомендует водителям в жару по возможности отказаться от дальних поездок.