«Эти эмоции ни с чем не сравнятся». Как молодые медики осваиваются на первом рабочем месте?

Новости Беларуси. Молодые медики приступили к работе. Только коллектив Солигорской центральной районной больницы пополнили 60 специалистов. 12 из них – это интерны. В том числе хирург, невролог, офтальмолог и провизор. Сейчас медики осваиваются на новых рабочих местах, за каждым закреплен руководитель.

Новых интернов в Солигорской ЦРБ уже распределили по отделениям. Например, Дмитрий Новик попал в гастроэнтерологию. Ежедневный обход пациентов, постановка диагноза и далее лечение. Будущий медик приехал из Копыля на отработку по интернатуре. Но уже в 2023 году ждут на малой родине.

Дмитрий Новик, врач-интерн общей практики Солигорской центральной районной больницы:

Под моим руководством было восемь, сейчас семь пациентов – сегодня одного выписал. Эти эмоции ни с чем не сравнятся, когда понимаешь, что человеку становится лучше от твоей работы. Здесь довольно много хороших специалистов. Если необходима помощь, то всегда к ним обращаюсь, и они поддерживают.