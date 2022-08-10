Прямой эфир

«Эти эмоции ни с чем не сравнятся». Как молодые медики осваиваются на первом рабочем месте?

10 августа 2022 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Молодые медики приступили к работе. Только коллектив Солигорской центральной районной больницы пополнили 60 специалистов. 12 из них – это интерны. В том числе хирург, невролог, офтальмолог и провизор. Сейчас медики осваиваются на новых рабочих местах, за каждым закреплен руководитель.  

Подробнее – в сюжете Юлии Минич.  

«Эти эмоции ни с чем не сравнятся». Как молодые медики осваиваются на первом рабочем месте?-1

Новых интернов в Солигорской ЦРБ уже распределили по отделениям. Например, Дмитрий Новик попал в гастроэнтерологию. Ежедневный обход пациентов, постановка диагноза и далее лечение. Будущий медик приехал из Копыля на отработку по интернатуре. Но уже в 2023 году ждут на малой родине.    

«Эти эмоции ни с чем не сравнятся». Как молодые медики осваиваются на первом рабочем месте?-4

Дмитрий Новик, врач-интерн общей практики Солигорской центральной районной больницы:  
Под моим руководством было восемь, сейчас семь пациентов – сегодня одного выписал. Эти эмоции ни с чем не сравнятся, когда понимаешь, что человеку становится лучше от твоей работы. Здесь довольно много хороших специалистов. Если необходима помощь, то всегда к ним обращаюсь, и они поддерживают.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Юлия Минич # Дмитрий Новик # Макар Пашкевич # Ольга Подмостко # Ирина Бань # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отчитались о готовности, а комбайнов в полях нет. Какие нарушения выявила Генпрокуратура на уборочной?
10 августа 2022 17:06

Отчитались о готовности, а комбайнов в полях нет. Какие нарушения выявила Генпрокуратура на уборочной?

Дело о захвате власти. Зенкович собирался сформировать своё правительство
10 августа 2022 16:28

Дело о захвате власти. Зенкович собирался сформировать своё правительство

Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?
10 августа 2022 15:50

Время тихой охоты. Как проходит заготовка ягод и грибов в Беларуси?