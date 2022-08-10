Урожайность – 3-4 тонны с гектара. Почему подсолнечник в Беларуси начали выращивать только несколько лет назад?

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.

Яна Шипко, корреспондент:

Родина подсолнухов – Северная Америка. У индейцев эти маленькие копии солнышка почитались как священное растение. В наши широты же подсолнухи привез Петр I. Долго они использовались только как украшение садов и парков. Ну а впервые подсолнечное масло из этой культуры попробовали выжать в 1829 году. В чем особенность уборки подсолнухов и как из семечек отжимают масло? Раскрыли секреты производства – подробности.

Авторство эксперимента приписывают опальному крепостному крестьянину Даниилу Бокареву. Про опыт американских индейцев и исследования академиков в ту пору он и не слыхивал. По принципу боя масла из конопли и льна получил несколько ведер из подсолнечника, а через несколько лет масло с бокаревского завода даже отправляли на экспорт в европейские столицы.

Нынче подсолнечное масло – незаменимый продукт практически на любой кухне, однако в промышленных масштабах до недавнего времени в нашей стране подсолнухи не выращивали. Считалось, что это прерогатива южных регионов и у нас подсолнечник не вызреет. Это сельхозпредприятие в Дзержинском районе уже третий год ищет свое место под солнцем, постепенно увеличивая посевы. Яна Шипко:

Помимо того, что это нереально красиво, какую выгоду дает хозяйству эта культура?

Петр Яриженец, директор филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»:

Мы начали выращивать подсолнечник в 2020 году. Сначала посеяли 100 гектаров, потом 300 и в этом году расширили посевы до 400 гектаров. Цель выращивания подсолнуха – получить жмых подсолнечный и обеспечить коров, которых у нас 2 750, белковым сырьем. А также мы получаем из семечки подсолнуха около 40 % от общего объема масло, которое идет на корм птице.

– А как решили попробовать, как идея пришла с подсолнечником?

– Идея пришла с подсолнечником просто. Гомельские предприятия выращивали подсолнечник и обеспечивали себя на 50 % семенами подсолнечника и жмыхами подсолнечника для дойного стада. Почему бы нам не попробовать и не покупать за рубежом дорогостоящее белковое сырье, а вырастить самим?

Оказалось, культура довольно неприхотливая. При соблюдении технологии хороший урожай обеспечен. Яна Шипко:

Соцветия подсолнуха называются корзинки. Эти корзинки удивительно плодородные. Урожайность подсолнечника может достигать 3-4 тонн с гектара. От урожая подсолнечника в этом хозяйстве теперь напрямую зависят надои. Подсолнечное масло и жмых в составе кормов повышают калорийность и обогащают рацион витаминами и полезными элементами. Кроме того, это импортозамещение.

Яна Шипко:

Почему только относительно недавно аграрии в Беларуси взялись за эту культуру? Раньше были опасения, что климат неподходящий? Петр Яриженец:

Ситуация складывается, что на рынке белковое сырье постоянно растет в цене, поэтому нам в сельском хозяйстве приходится постоянно считать деньги. И мы попробовали выращивать подсолнечник на наших землях. В 2022 году посеяли скороспелый французский гибрид. Налитые корзинки позволяют хозяйству уже иметь хорошие виды на урожай. Яна Шипко:

Хватает ли солнца в наших широтах?

Тамара Колесникович, начальник цеха растениеводства:

В этом году, конечно, будет уборка чуть-чуть затянута. На неделю-две чуть позже, чем по предыдущему году. И все культуры у нас в этом году – и третикале, и пшеница, и рапс – везде уборка у нас отдалилась чуть-чуть.

– Пока он цветет еще, как вы понимаете, что хороший урожай будет?

– По корзинкам видно, уже формируются, где-то что-то отцветает. Корзинки у нас хорошие, крупные, также у нас есть пасеки пчел, стоят возле подсолнечника, и они их опыляют. Нам тоже звонят пчеловоды, спрашивают, где у нас подсолнечники. И они ставят. Мы не против. Нам – урожай, им – мед.

В 2021 году получили урожайность 35 центнеров с гектара. Результат в сравнении со средним по стране хороший. В этом сезоне рекорд надеются побить. Петр Яриженец:

Соблюдение технологии нужно во всех видах культур растениеводства. Исключений для выращивания подсолнечника быть не может. Качественная обработка земли, качественная химпрополка. Ну и, конечно, качественная уборка. Подсолнечник – одна из самых устойчивых к засухе культур. Его глубокие корни способны доставать влагу с глубины до двух метров. Поэтому после себя они могут оставить иссушенную почву. Чередовать выращивание подсолнечника, например, со злаками очень важно. В этом хозяйстве земли 10 тысяч гектаров, так что соблюдать севооборот и при этом планировать увеличение посевов прибыльной культуры могут себе позволить.