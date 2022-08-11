В чём особенность уборки подсолнухов и как из семечек отжимают масло? Раскрыли секреты производства

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.

Пока подсолнухи набираются спелости, они все больше склоняют потяжелевшие головы к земле. Здесь, как и с посевом, важно все сделать вовремя. Чтобы подсолнухи созревали более дружно, накануне жатвы проводится десикация – обработка специальными препаратами. Яна Шипко, корреспондент:

Как вы понимаете, что нужно убирать? Равномерно ли они созревают?

Петр Яриженец, директор филиала «Пятигорье» агрокомбината «Дзержинский»:

Когда семечка созрела, мы используем десиканты, чтобы максимально быстро высушить голову подсолнечника и без потерь убрать семечку. С уборкой планируют справиться до середины сентября. Технология та же, что и на рапсе. Эту масляничную культуру уже начали убирать. Яна Шипко:

Мы сейчас на рапсовом поле находимся. И получается, технология уборки схожа с подсолнечником?

Тамара Колесникович, начальник цеха растениеводства:

Технология уборки схожа, только на рапсовом поле у нас комбайны с рапсовым столом. Здесь, на подсолнечнике, у нас есть специализированная жатка для подсолнечника. Некоторые убирают подсолнечник с кукурузной жаткой, но там большие потери, у нас специализированная на подсолнечник. В жатку попадает, через комбайн, через барабан, решето проходит и в бункер попадает. Отходы уходят на землю. Это хорошее удобрение для следующей культуры. От отходов подсолнечника остается очень много калия. Калий можно вообще даже не вносить после того, как мы убрали подсолнечник на зерно.

Главный агроном Тамара всю уборочную в поле наравне с механизаторами. Девушка дает советы, как минимизировать потери, следит за качеством. После распределения это первая жатва, где по урожаю можно оценить результаты ее работы – от посевной до уборочной. Подсолнечник – самая любимая культура, ведь, во-первых, это красиво. Тамара Колесникович:

Когда только-только подсолнечник начал зацветать, я с кем-то ехала и говорю: посмотрите, как красиво. А мне сказали: он только начинает цвести. А мне нравится сам процесс, что я посеяла, что он растет, что он начинает цвести, мне очень нравится сельское хозяйство. На земле ты общаешься с каждым механизатором, все выращиваешь, смотришь, как оно растет на твоих глазах. Ты видишь свой труд. Я ждала уборки, чтобы посмотреть, что мы получим в результате. Мы целый год старались – и вот итог. Собранные семена поступают на Негорельский комбинат хлебопродуктов. Чтобы перерабатывать подсолнечник, местным Кулибиным понадобилось усовершенствовать линию по переработке рапса. Яна Шипко:

После того как соберут урожай, он поступает к вам. И что происходит дальше?

Светлана Поконечная, главный технолог Негорельского комбината хлебопродуктов:

На нашем предприятии имеется линия по переработке семян рапса. Три модуля у нас установлено. Мы перерабатываем до 18 тысяч тонн в год семян рапса. Также мы эту линию немного модернизировали и приспособили под переработку семян подсолнечника.

– Что нужно было изменить?

– Нужно было поставить обрушку, нормализаторы поставить для подогрева температуры. Мы этого ничего не делали, на свой страх и риск мы рискнули на действующем оборудовании переработать подсолнечник, получили очень хорошие результаты.

– То есть это ваше изобретение?

– Да, кое-что мы сделали, но не будем раскрывать секреты.

По аналогии с рапсом на этой линии из семян подсолнечника получают масло и жмых – побочный продукт, который очень ценен для производителей комбикормов. По сути, это остатки спрессованных во время отжима масла семян, а в составе кормов для буренок или птицы – богатая протеинами и аминокислотами добавка. Светлана Поконечная:

Из семечки на прессах мы выдавливаем масло, путем холодного отжима происходит продавливание на прессах, получаем масло и жмых. То есть это считаются отходы масла в маслоперерабатывающей промышленности. Но для нас, комбикормщиков, это идет на корм скоту.

– В прошлом году впервые вы пробовали. Какие результаты? Что на выходе получается?

– В прошлом году мы впервые попробовали переработку подсолнечника. Получили хорошие результаты, более 38 % выхода масла. Прекраснейший жмых. Показатели качественные масла подсолнечника соответствуют, даже лучше, чем ГОСТовские. Масло мы получаем нерафинированное, то есть оно не пищевое.

– Теоретически можно ли получить такого качества продукт, чтобы в пищу употреблять?

– Теоретически можно. Необходима, конечно, доработка, у нас не пищевое производство.

Некогда в диковинку для белорусских аграриев были и кукуруза, и рапс. Сейчас их выращивают повсеместно. Пока, скорее, экспериментальные кейсы с подсолнечником, арбузами и соей, они тоже постепенно становятся трендом. В центральном регионе поля с «черным золотом» можно встретить в Дзержинском, Смолевичском и Минском районах. Всего 850 гектаров. В планах – увеличивать посевы. Теоретически наладить можно и производство собственного подсолнечного масла, пригодного для кулинарии. Вопрос только в нюансах переработки.