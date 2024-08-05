Семейный подряд на уборочной – как аграрии держат высокую планку на полях?

Более 500 механизаторов и водителей дополнительно привлекли на уборочную в Могилевской области. Регион совмещает сразу несколько видов полевых работ: от уборки зерна и заготовки кормов – до вспашки полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Урожай значительно выше прошлогоднего. На вес республиканского каравая работают целые семьи. Подробности у Юлии Мычко.

Эти ровные строчки на поле – агрономический автограф братьев Костюченко. Словно под линейку, вот уже больше десятка лет они пишут трудовую биографию в хозяйстве «Леснянский Агро». Когда-то здесь работали их родители. Да, так усердно, что истории об их достижениях до сих пор пересказывают односельчане. Одна из них о Москвиче, который мама привезла со всесоюзных соревнований.

Василий Костюченко, механизатор сельхозпредприятия «Леснянский Агро»:

На Москве выиграла конкурс «Лучший дояр» и ей дали льготный сертификат на покупку автомобиля.

Держать эту высокую планку, которая досталась по наследству, – значит снова и снова и садиться за штурвал, и работать от зари и до зари.

На поле братья Костюченко – одна команда, но внутри семейного подряда всегда был свой чемпионат. Пока самый большой намолот у среднего брата – Анатолия. На днях он намолотил первую в этом сезоне тысячу. Но если вдруг у кого-то в поле поломка – то устраняют ее в шесть рук.

Юлия Мычка, корреспондент:

Поле не простое, после урагана овес лег, и это значительно усложняет работу механизатора, который должен постоянно следить за всей длинной жатки.

В 2024 году хозяйство «Леснянский Агро» прошло реорганизацию и приросло на 2 тысячи гектаров. Все площади засеяли. Первыми уже убрали озимый рапс, следом ячмень и рожь. Средняя урожайность – 28 центров на круг. Такие показатели держат сельхозпредприятие в лидерах Славгородского района.

Анатолий Комаров, директор сельхозпредприятия «Леснянский Агро»:

Без людей, конечно, мы ничего не получим. Они у меня сплоченные все, коллектив нормальный, все комбайнеры, не только братья. От них тоже много зависит. Они как заводаторы, задают дух всем остальным.