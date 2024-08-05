Группа «Аура» посетила детский оздоровительный лагерь «Дружба» в рамках проекта «Шаг к успеху»

Как стать артистом и исполнить свою мечту? Об этом говорили в оздоровительном лагере «Дружба» в рамках республиканской информационно-просветительской акции «Шаг к успеху», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На этот раз лагерь посетила творческая группа «Аура». Ребята активно включились в беседу с белорусскими артистами. Они задавали вопросы о личном успехе и истории создания музыкального коллектива. Солисты поделились с юным поколением опытом в творчестве и подготовке к публичным выступлениям. А еще рассказали, как достичь поставленных целей и не боятся критики. В конце встречи артисты подарили детям музыкальный заряд энергии, исполнив авторские песни.

Встреча мне очень понравилась. Группа «Аура» – они очень открытые люди. Они всегда найдут подход к детям. Они знают, что сказать.

Наши родители слушали их в молодости. Мне очень понравилось, что к нам именно «Аура» приехала. Мы получили такой заряд уверенности, эмоций.

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Беларуси, продюсер группы «Аура»:

Всегда интересно общаться с детьми, потому что видно, что половина вопросов, конечно, заготовленных, педагоги с ними поработали. Но вторая половина вопросов очень искренняя и очень болезненная для детей. Как избежать буллинга? Как добиться чего-то в жизни? Я сам вот помню, как с нами встречались какие-то опытные ребята, когда я был учеником. Потом эти советы всплывают. То есть это очень важно.

Александр Оношко, директор детского оздоровительного лагеря «Дружба»:

Приглашаем знаменитых людей, чтобы они делились своим жизненным опытом, заряжали позитивом. Все общаются с детками, дают напутствие. Хотим кого-то из спортсменов пригласить известных.