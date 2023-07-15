Протоиерей о воспитании молодёжи: нужно следить, но многое дети должны делать сами, получить эти духовные синяки

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Олегом Абрамовичем, настоятелем храма в агрогородке Солтановщина. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Более широко вас знают как лауреата премии «За духовное возрождение», а также духовника синодального молодежного отдела Белорусской православной церкви. А какие обязательства на вас это накладывает?

Протоиерей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района Слуцкой епархии:

Если говорить о моем служении в синодальном отделе, я еще к этому подхожу. Вокруг меня, слава богу, очень много активных молодых священников. И молодых людей, которые, я вижу, будут священниками, которые являются активными членами нашей суполки, правильной, хорошей. И я думаю, что я, может быть, сейчас больше ими занимаюсь, чтобы помочь им. Все-таки у меня 26 лет опыта священнического. И если брать конкретно в молодежном служении, где-то 22-23 года, поэтому я как-то хочу поделиться своим опытом с ними. Вот такие пока мои методы. Олег Лепешенков:

А как бы вы определили само понятие молодежь, кто в него входит? Протоиерей Олег Абрамович:

Я бы не делал такого серьезного деления, потому что вообще я заметил, что иногда человек и в 14 лет уже серьезный, не ребенок. А иногда в 25 ты понимаешь – серьезно с ним еще трудно разговаривать. Четкой градации очень сложно сейчас достичь. Олег Лепешенков:

Жизнь вокруг вас, как обычно, кипит. В воскресенье, 16 июля, еще одно событие. Что это за праздник? О подготовке фестиваля «Несвиж Христов приглашает»

Протоиерей Олег Абрамович:

Мы готовимся провести второй международный фестиваль «Несвиж Христов приглашает». Участников – больше 100 человек – это три хора. Архиерейский митрополичий хор наш, плюс молодежный хор Академии музыки, и детский хор из Петербурга. Эта работа рассчитана на молодежь, и эта молодежь участвует в подготовке и реализации этого проекта. Ну и то, что связано со мной, – это еще несколько смен лагеря, который будет проходить в Солтановщине. И мы еще как отдел курируем несколько слетов по всей белорусской церкви. Поэтому лето у нас практически, во всяком случае выходные дни, суббота, воскресенье и пятница, расписаны все. Олег Лепешенков:

Тот детский православный лагерь, который проводится в деревне Солтановщина, он ведь собирает уже не только ребят из Слуцкого района? Гораздо шире география. Что привлекает детей и их родителей в православном лагере?

Протоиерей Олег Абрамович:

Да, в этом году у нас планируются ребята из России, будет девочка из Франции. 21 год на моем приходе происходят эти мероприятия, и уже дети, которые участвовали в этих мероприятиях, сами многодетные мамы, многие волонтеры, вожатые. Это уже дяденьки и тетеньки. Я уже не говорю, что там и ребята, которые служили в армии, офицерами служат в наши армии и не только в нашей, в России, например. И плюс там очень много медработников воспиталось. Конечно, люди в священном сане у нас есть. Есть уже свои пары. Поэтому, да, это такой замечательный опыт. Я рад, что я не дрогнул, потому что до сих пор тяжело. Но мы до сих пор это все проводим. И как сказал Владыка Антоний в бытность его епископом в Слуцке и Солигорске, он сказал: я бы назвал Солтановщину молодежной столицей Белорусской православной церкви. Мне это название очень понравилось. Олег Лепешенков:

А что же так, на ваш взгляд, привлекает детей и их родителей? Протоиерей Олег Абрамович:

Сначала, конечно, это привлекает родителей. А детям… Во-первых, первое мое образование – педагог, это немаловажно. И ты все-таки работу планируешь по возрастам, по силам, потому что, когда я писал научную работу по этой теме, я и сам не знал, что за одну смену лагеря ребенок получает информацию как за весь учебный год. Проблема для нас – даже не дети, а родители, которые просили, чтобы дети в компьютерах и в телефонах не сидели. У нас телефоны не проблема вообще. Дети про них забывают, потому что мы выстраиваем так, что им некогда ими заниматься.

Олег Лепешенков:

Что главное вы стремитесь передать? Протоиерей Олег Абрамович:

Опыт церкви. Во-первых, если ты духовник, даже не просто синодального отдела, а как священник, ты каждому человеку должен объяснить, что мир есть то, что ты видишь, а в нем не всегда видно духовное. Ты его можешь чувствовать, можешь видеть иногда. И я всегда напоминаю: есть духовный мир. Опыт совмещения твоей жизни здесь с духовным требованием к тебе церкви – это очень важно. Должна быть цель, их может быть даже несколько, каких-то оперативных и стратегических. Но в нашем положении, христианском жительстве, цель не оправдывает средство. Для нас очень важные средства. И я им говорю, что Бог видит всегда ваши намерения. Не добивайтесь видимых результатов и слушайте голос Божий. То, что ты себе решил, – это еще не главное. Главное, что ты почувствовал.

Протоиерей Олег Абрамович:

Взаимодействие твое – прежде всего с Богом. Это же какая ответственность и какая радость! Поэтому мы им стараемся привить опыт жизни духовной, потому что все остальное им должны уже давать родители. И не только в семье, и в школах, и в других коллективах – даже между собой. Конечно же, все это очень хорошо адаптируется в условиях, потому что я родителям говорю, что вы не ждите, что они не будут конфликтовать в лагере. Но они будут под нашим присмотром, и они будут конфликтовать именно с хорошими детьми. Конфликт – это тоже неплохо, его надо когда-то пережить. И поэтому, притираясь, они практически в лаборатории находятся. Это такая духовная лаборатория, где ребенок ищет пути для достижения своих целей. Ему показывают, какие должны быть цели. К этому мы их и ведем, и так мотивируем. Олег Лепешенков:

Что бы вы хотели пожелать детям и их родителям в пути их духовной жизни? Они должны сами получить эти духовные синяки. Напутствие детям и родителям от протоиерея

Протоиерей Олег Абрамович:

Начать этот путь, быть чутким в этом пути. Чутким, прежде всего понимая, что ты перед Богом. Услышать этот голос Божий, хотя бы почувствуешь, что как бы к тебе относились, например, твои святые, кому ты молишься, и сам Господь, Богородица. Вспоминать молитву почаще, через молитву – святых, к Господу. И сам процесс очень важен, начать этот процесс. Многие, конечно, так и остаются на духовных диванах. Иногда нужно какое-то чтение отложить и заняться практическим опытом. Это очень важно. Поэтому самое главное не бояться. Надо, конечно, присутствовать или передать проверенным людям детей, как в школе. Мы же все-таки доверяем учителям. Поэтому в церкви тоже надо стараться найти тех, кто может немножко тебе помочь. Это хорошо, когда есть такое молодежное движение. У нас социальное движение есть в церкви. Очень много всего. Поэтому попробовать как-то отпускать детей. Мы же их отпускаем на светские мероприятия. Стараться где-то в монастырь, в лагерь, на какое-то мероприятие. Может быть, пока не одних – вместе, но без этого мы никак не обойдемся. Мы же все равно должны отпустить своих детей, за них мы все не решим.