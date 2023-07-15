Протоиерей о воспитании молодёжи: нужно следить, но многое дети должны делать сами, получить эти духовные синяки
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Олегом Абрамовичем, настоятелем храма в агрогородке Солтановщина.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Более широко вас знают как лауреата премии «За духовное возрождение», а также духовника синодального молодежного отдела Белорусской православной церкви. А какие обязательства на вас это накладывает?
Протоиерей Олег Абрамович, настоятель прихода храма Святой Троицы агрогородка Солтановщина Несвижского района Слуцкой епархии:
Если говорить о моем служении в синодальном отделе, я еще к этому подхожу. Вокруг меня, слава богу, очень много активных молодых священников. И молодых людей, которые, я вижу, будут священниками, которые являются активными членами нашей суполки, правильной, хорошей. И я думаю, что я, может быть, сейчас больше ими занимаюсь, чтобы помочь им. Все-таки у меня 26 лет опыта священнического. И если брать конкретно в молодежном служении, где-то 22-23 года, поэтому я как-то хочу поделиться своим опытом с ними. Вот такие пока мои методы.
Олег Лепешенков:
А как бы вы определили само понятие молодежь, кто в него входит?
Протоиерей Олег Абрамович:
Я бы не делал такого серьезного деления, потому что вообще я заметил, что иногда человек и в 14 лет уже серьезный, не ребенок. А иногда в 25 ты понимаешь – серьезно с ним еще трудно разговаривать. Четкой градации очень сложно сейчас достичь.
Олег Лепешенков:
Жизнь вокруг вас, как обычно, кипит. В воскресенье, 16 июля, еще одно событие. Что это за праздник?
О подготовке фестиваля «Несвиж Христов приглашает»
Протоиерей Олег Абрамович:
Мы готовимся провести второй международный фестиваль «Несвиж Христов приглашает». Участников – больше 100 человек – это три хора. Архиерейский митрополичий хор наш, плюс молодежный хор Академии музыки, и детский хор из Петербурга. Эта работа рассчитана на молодежь, и эта молодежь участвует в подготовке и реализации этого проекта. Ну и то, что связано со мной, – это еще несколько смен лагеря, который будет проходить в Солтановщине. И мы еще как отдел курируем несколько слетов по всей белорусской церкви. Поэтому лето у нас практически, во всяком случае выходные дни, суббота, воскресенье и пятница, расписаны все.
Олег Лепешенков:
Тот детский православный лагерь, который проводится в деревне Солтановщина, он ведь собирает уже не только ребят из Слуцкого района? Гораздо шире география.
Что привлекает детей и их родителей в православном лагере?
Протоиерей Олег Абрамович:
Да, в этом году у нас планируются ребята из России, будет девочка из Франции. 21 год на моем приходе происходят эти мероприятия, и уже дети, которые участвовали в этих мероприятиях, сами многодетные мамы, многие волонтеры, вожатые. Это уже дяденьки и тетеньки. Я уже не говорю, что там и ребята, которые служили в армии, офицерами служат в наши армии и не только в нашей, в России, например. И плюс там очень много медработников воспиталось. Конечно, люди в священном сане у нас есть. Есть уже свои пары. Поэтому, да, это такой замечательный опыт. Я рад, что я не дрогнул, потому что до сих пор тяжело. Но мы до сих пор это все проводим. И как сказал Владыка Антоний в бытность его епископом в Слуцке и Солигорске, он сказал: я бы назвал Солтановщину молодежной столицей Белорусской православной церкви. Мне это название очень понравилось.
Олег Лепешенков:
А что же так, на ваш взгляд, привлекает детей и их родителей?
Протоиерей Олег Абрамович:
Сначала, конечно, это привлекает родителей. А детям… Во-первых, первое мое образование – педагог, это немаловажно. И ты все-таки работу планируешь по возрастам, по силам, потому что, когда я писал научную работу по этой теме, я и сам не знал, что за одну смену лагеря ребенок получает информацию как за весь учебный год. Проблема для нас – даже не дети, а родители, которые просили, чтобы дети в компьютерах и в телефонах не сидели. У нас телефоны не проблема вообще. Дети про них забывают, потому что мы выстраиваем так, что им некогда ими заниматься.
Олег Лепешенков:
Что главное вы стремитесь передать?
Протоиерей Олег Абрамович:
Опыт церкви. Во-первых, если ты духовник, даже не просто синодального отдела, а как священник, ты каждому человеку должен объяснить, что мир есть то, что ты видишь, а в нем не всегда видно духовное. Ты его можешь чувствовать, можешь видеть иногда. И я всегда напоминаю: есть духовный мир. Опыт совмещения твоей жизни здесь с духовным требованием к тебе церкви – это очень важно. Должна быть цель, их может быть даже несколько, каких-то оперативных и стратегических. Но в нашем положении, христианском жительстве, цель не оправдывает средство. Для нас очень важные средства. И я им говорю, что Бог видит всегда ваши намерения. Не добивайтесь видимых результатов и слушайте голос Божий. То, что ты себе решил, – это еще не главное. Главное, что ты почувствовал.
Протоиерей Олег Абрамович:
Взаимодействие твое – прежде всего с Богом. Это же какая ответственность и какая радость! Поэтому мы им стараемся привить опыт жизни духовной, потому что все остальное им должны уже давать родители. И не только в семье, и в школах, и в других коллективах – даже между собой. Конечно же, все это очень хорошо адаптируется в условиях, потому что я родителям говорю, что вы не ждите, что они не будут конфликтовать в лагере. Но они будут под нашим присмотром, и они будут конфликтовать именно с хорошими детьми. Конфликт – это тоже неплохо, его надо когда-то пережить. И поэтому, притираясь, они практически в лаборатории находятся. Это такая духовная лаборатория, где ребенок ищет пути для достижения своих целей. Ему показывают, какие должны быть цели. К этому мы их и ведем, и так мотивируем.
Олег Лепешенков:
Что бы вы хотели пожелать детям и их родителям в пути их духовной жизни?
Они должны сами получить эти духовные синяки. Напутствие детям и родителям от протоиерея
Протоиерей Олег Абрамович:
Начать этот путь, быть чутким в этом пути. Чутким, прежде всего понимая, что ты перед Богом. Услышать этот голос Божий, хотя бы почувствуешь, что как бы к тебе относились, например, твои святые, кому ты молишься, и сам Господь, Богородица. Вспоминать молитву почаще, через молитву – святых, к Господу. И сам процесс очень важен, начать этот процесс. Многие, конечно, так и остаются на духовных диванах. Иногда нужно какое-то чтение отложить и заняться практическим опытом. Это очень важно. Поэтому самое главное не бояться. Надо, конечно, присутствовать или передать проверенным людям детей, как в школе.
Мы же все-таки доверяем учителям. Поэтому в церкви тоже надо стараться найти тех, кто может немножко тебе помочь. Это хорошо, когда есть такое молодежное движение. У нас социальное движение есть в церкви. Очень много всего. Поэтому попробовать как-то отпускать детей. Мы же их отпускаем на светские мероприятия. Стараться где-то в монастырь, в лагерь, на какое-то мероприятие. Может быть, пока не одних – вместе, но без этого мы никак не обойдемся. Мы же все равно должны отпустить своих детей, за них мы все не решим.
Протоиерей Олег Абрамович:
Иногда родители говорят: что же я сделал, вырос такой ребенок, не слушается, уже мужчина. Я говорю: вы все делали правильно, привыкните к тому, что он тоже должен научиться жить. Как на войне солдат: сколько бы учений ни прошел, в бою он должен побывать. Здесь обязательно он будет в бою. Не всегда в бою ты на высоте. Поэтому для родителей прежде всего – иметь связь с детьми и молитва. В определенный момент, особенно когда дети вырастают, у нас остается только одна молитва. Совет может быть дан один раз. Второй, наверное, уже не услышат. Если не услышали, значит, все это компенсируем молитвой. Нужно говорить, следить за детьми, но просто надо еще понимать, что много они должны делать сами. Сами прожить, сами получить эти духовные синяки, дождаться, как они заживут, пойти по новой.