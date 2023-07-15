В Витебске дали старт Дню молодёжи масштабным шествием по городу

Новости Беларуси. Энергия молодежного драйва и танцевальных ритмов главенствует сегодня, 15 июля, в Витебске. Мы продолжаем следить за событиями «Славянского базара», который уже давно перестал быть только фестивалем. В городе над Двиной дали официальный старт Дню молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался он с патриотической акции. Более трех тысяч ребят из разных уголков Беларуси возложили цветы к мемориальному комплексу «Освободителям Витебска», а после прошли в колонне от площади Победы до концертного зала, где и состоялась торжественная церемония открытия. На сцене артисты не только из Беларуси, но и гости из других стран. Более 700 начинающих исполнителей в эти минуты зажигают фестиваль-конкурс молодежного творчества. За Гран-при и титулы лауреатов сразятся 62 лучших детско-юношеских творческих коллектива страны и более полусотни солистов.

Екатерина Прокопенко, жительница Витебска:

Такие красивые молодые люди собрались, прямо лицо нашей страны. Хочется, чтобы эта традиция сохранилась, хочется, чтобы она продолжалась, развивалась. И хочется придумывать для таких моментов больше и больше.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Витебск стал, на самом деле, молодежной столицей. Приехала лучшая молодежь лучшей страны. Молодежь в свою очередь в знак благодарности сегодня также откроет остановочный брендированный павильон в год 105-летия Комсомола и 60-летия важнейшего направления студотрядовского движения. Мы, молодежь, дарим вот такой подарок – остановочный пункт.