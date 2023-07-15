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В Беларуси за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров – проблема в засушливой погоде

15 июля 2023 10:39
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Новости Беларуси. В Беларуси за сутки ликвидировано 9 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дает о себе знать засушливая погода.

В Беларуси за сутки ликвидировали 9 лесных пожаров – проблема в засушливой погоде-1

Карта доступных мест, где разрешен отдых на природе, постоянно сужается. Под ограничения для посещения уже попали все лесные массивы на территории четырех областей – Гомельской, Витебской, Минской и Могилевской. Сегодня, 15 июля, осадков по Беларуси не прогнозируется, а теплее всего будет в Бресте – до +29 °C.

# Пожар # общество # Фотофакт

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