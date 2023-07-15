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С начала 2023 года мошенники обманули жителей Витебской области на полтора миллиона рублей

15 июля 2023 10:39
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Новости Беларуси. Полтора миллиона рублей выманили мошенники с начала года у жителей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2023 года мошенники обманули жителей Витебской области на полтора миллиона рублей-1

Люди передают злоумышленникам не только собственные сбережения, но и берут кредиты, которые перетекают в чужие карманы. При этом используются самые различные схемы обмана.

С начала 2023 года мошенники обманули жителей Витебской области на полтора миллиона рублей-4

Александр Макарюк, заместитель начальника криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:
Наиболее частым видом мошенничества являются звонки жертвам через сотовую связь и мессенджеры под предлогом помощи в разоблачении недобросовестных работников банка. Управление внутренних дел Витебского облисполкома в очередной раз напоминает, что представители банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию. Сотрудники правоохранительных органов также не привлекают граждан к поимке преступников подобным способом. Будьте предельно бдительны, тем самым вы не попадетесь на уловки злоумышленников.

Особенно много подобных преступлений совершается с использованием сети Интернет. При этом раскрытие подобных фактов – достаточно трудоемкий процесс, и не всегда удается выйти на злоумышленников.

# Мошенничество # общество # Александр Макарюк # Фотофакт

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