С начала 2023 года мошенники обманули жителей Витебской области на полтора миллиона рублей

Новости Беларуси. Полтора миллиона рублей выманили мошенники с начала года у жителей Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди передают злоумышленникам не только собственные сбережения, но и берут кредиты, которые перетекают в чужие карманы. При этом используются самые различные схемы обмана.

Александр Макарюк, заместитель начальника криминальной милиции УВД Витебского облисполкома:

Наиболее частым видом мошенничества являются звонки жертвам через сотовую связь и мессенджеры под предлогом помощи в разоблачении недобросовестных работников банка. Управление внутренних дел Витебского облисполкома в очередной раз напоминает, что представители банков никогда не звонят клиентам через мессенджеры и не пытаются узнать их личную информацию. Сотрудники правоохранительных органов также не привлекают граждан к поимке преступников подобным способом. Будьте предельно бдительны, тем самым вы не попадетесь на уловки злоумышленников.

Особенно много подобных преступлений совершается с использованием сети Интернет. При этом раскрытие подобных фактов – достаточно трудоемкий процесс, и не всегда удается выйти на злоумышленников.