Координаторы интернет-проекта БРСМ «За будущее независимой Беларуси» на СТВ

Интернет-проект БРСМ «За будущее независимой Беларуси» - это молодёжный проект, который призван пригласить всю молодёжь, всех граждан Республики Беларусь участвовать в важных событиях, которые проходят в нашей стране и в преддверии этих событий рассказать всему миру, международному сообществу о тех достижениях, которые есть в Республике Беларусь в области социально-экономического развития.

Подробнее о проекте рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - координаторы интернет-проекта БРСМ «За будущее независимой Беларуси» Алеся Винник, Иван Кличковский, Дарья Секерич.