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Координаторы интернет-проекта БРСМ «За будущее независимой Беларуси» на СТВ

08 октября 2015 07:58
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Интернет-проект БРСМ «За будущее независимой Беларуси» - это молодёжный проект, который призван пригласить всю молодёжь, всех граждан Республики Беларусь участвовать в важных событиях, которые проходят в нашей стране и в преддверии этих событий рассказать всему миру, международному сообществу о тех достижениях, которые есть  в Республике Беларусь в области социально-экономического развития.

Подробнее о проекте рассказали гости  программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - координаторы интернет-проекта БРСМ «За будущее независимой Беларуси» Алеся Винник, Иван Кличковский, Дарья Секерич.

# общество # Фотофакт # БРСМ # Алеся Винник # Иван Кличковский

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