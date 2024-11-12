Более 1000 молодых педагогов начали работу в Минской области в 2024-м – пообщались с одной из них

В 2024 году в учреждения образования Минской области прибыло около 1000 молодых педагогов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это их первый шаг в профессию. Смолевичанка Алина Веренич тоже в числе молодых специалистов. Она учитель музыки в сельской детской школе искусств. Как начинающий педагог раскрывает талант юных дарований – рассказывает Анна Куртасова.

Алина Веренич, учитель по классу цимбал Озерицко-Слободской детской школы искусств:

В детстве мама играла на цимбалах, а папа играл на гармошке, баяне. Меня очень заинтересовал инструмент цимбалы, как он звучит. Хочу свою жизнь связать с музыкой.

В школе искусств созданы все условия для творческого развития детей. Есть 3 направления. Их посещают более 200 учащихся со всего района. Юные дарования обучают два десятка профессионалов своего дела. В этом году коллектив пополнился молодыми специалистами.