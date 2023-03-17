Протестующие во Франции закидали полицию камнями

Столкновения с полицией и массовые задержания. Горячей выдалась минувшая ночь во Франции. Накануне власти утвердили повышение пенсионного возраста до 64 лет, что вызвало бурю возмущения среди местного населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей вновь вышли на улицы в разных регионах страны. Но центром беспорядков стал Париж. Разъяренные демонстранты громили витрины магазинов, переворачивали машины, возводили баррикады и поджигали покрышки. В Марселе, Нанте и Ренне нападению протестующих подверглись местные муниципалитеты. Для разгона обезумевшей толпы полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ активисты закидали правоохранителей камнями.

Завершилась ночь протестов массовыми задержаниями. Более 300 человек арестовали. С помощью акций и демонстраций французы пытаются спровоцировать Эммануэля Макрона провести переговоры с профсоюзами. Однако французский лидер продолжает отказываться от встреч, заявляя о невозможности даже обсуждать пенсионную реформу.