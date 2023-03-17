Выставка о мигрантах на белорусско-польской границе открылась в Минске. Позже её направят в ООН

Новости Беларуси. Более сотни кадров и реальных историй людей. Фотовыставка «Граница между жизнью и смертью» открылась сегодня, 17 марта, в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более сотни кадров и реальных историй людей. Фотовыставка «Граница между жизнью и смертью» открылась сегодня, 17 марта, в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На снимках мигранты из разных стран, которые в 2021-2022 годах оказались в ловушке у белорусско-польских рубежей. Жизнь некоторых оборвалась там, на границе так называемой европейской «демократии». Страх, слезы и призывы о помощи разбивались о щиты польских силовиков.
Страна, которая обещала кров и безопасность, встретила беженцев колючей проволокой и дубинками. И сегодня ситуация на границе с Евросоюзом остается напряженной. Только с начала 2023 года пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь более 4,5 тысячи иностранцев. Действия сопредельных стран стали причиной гибели не менее 10 иностранцев.
Павел Янски, член попечительского совета Международного благотворительного фонда имени Эмиля Чечко:
Я думаю, что это не в порядке, что есть эта ситуация на белорусско-польской границе. Но я думаю, что это все консистенция политики Запада, США, Великобритании, Польши.
Давид Асумани, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:
Насколько я знаю, у многих есть семья там. Они пытались через посольство получить визу – не дают. Поэтому единственный шанс – это за границу уезжать. Многие из них так делают, потому что семья там. Другие еще думают, что там легче найти работу. Я приехал, чтобы еще больше узнать. И буду передавать эту информацию для тех, кто еще думает уезжать.
20 марта фотовыставка «Граница между жизнью и смертью» переместится в фойе железнодорожного вокзала. Позже экспозиция будет представлена в здании Национального аэропорта Минск, регионах Беларуси и России. После проект планируют направить в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
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