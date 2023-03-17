Выставка о мигрантах на белорусско-польской границе открылась в Минске. Позже её направят в ООН

Новости Беларуси. Более сотни кадров и реальных историй людей. Фотовыставка «Граница между жизнью и смертью» открылась сегодня, 17 марта, в художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На снимках мигранты из разных стран, которые в 2021-2022 годах оказались в ловушке у белорусско-польских рубежей. Жизнь некоторых оборвалась там, на границе так называемой европейской «демократии». Страх, слезы и призывы о помощи разбивались о щиты польских силовиков.

Страна, которая обещала кров и безопасность, встретила беженцев колючей проволокой и дубинками. И сегодня ситуация на границе с Евросоюзом остается напряженной. Только с начала 2023 года пресечены попытки незаконного вытеснения в Беларусь более 4,5 тысячи иностранцев. Действия сопредельных стран стали причиной гибели не менее 10 иностранцев.