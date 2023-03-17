Как понять своего ребёнка и поговорить с подростком о переживаниях? Новая книга белорусской писательницы об этом

Дарья Нейжмак, автор книги:
Моя первая книга, которая называется «Не три морковку на пирог». В нее входит две повести. Первая так и называется. Вторая – «Какого цвета снег?» Со второй повестью я и победила в конкурсе LitUP.
«Не три морковку на пирог» – это повесть, которая предназначена как для подростков, так и для их родителей. Она поможет понять друг друга, обсудит с вами темы, которые вы не решаетесь обсудить с родителями или детьми. Я писала эту книгу в надежде быть понятой и услышанной. Когда ее начали читать мои ровесники и их родители, я была поражена тем, насколько много людей разделяют мои идеи и мысли. Таким образом, я и почувствовала себя не одинокой.
Главную героиню рассказа «Не три морковку на пирог» зовут Ира. Она девушка-подросток, которая учится в школе и переживает такие же события, как и все мы в этом возрасте. Я надеюсь, что она будет близка читателю.
Дарья Нейжмак:
Повесть «Какого цвета снег?» рассказывает о девушке, которая попала на другую планету. Я поднимаю тему, которые актуальны для всех нас, но в немного вымышленном мире. Такие темы, как одиночество в толпе или почему наши особенности – на самом деле наша сила. Мы все сталкиваемся с такими переживаниями, вливаясь в новые коллективы, когда переходим из школы в школу или поступаем в университет.
Я хочу, чтобы мои читатели чувствовали, что они не одни такие и что их переживания не особенные, а все сталкиваются с такими проблемами. Чем эта книга будет полезна для родителей? Многие родители не понимают своих детей-подростков просто потому, что подростки не решаются поговорить, боятся это сделать, не понимают, как поднять какую-то тему. Надеюсь, что моя книга поможет понять друг друга и стать счастливее. Ведь что может быть лучше, чем понимать своего ребенка?
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