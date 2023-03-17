Как понять своего ребёнка и поговорить с подростком о переживаниях? Новая книга белорусской писательницы об этом

Дарья Нейжмак, автор книги:

Моя первая книга, которая называется «Не три морковку на пирог». В нее входит две повести. Первая так и называется. Вторая – «Какого цвета снег?» Со второй повестью я и победила в конкурсе LitUP.

«Не три морковку на пирог» – это повесть, которая предназначена как для подростков, так и для их родителей. Она поможет понять друг друга, обсудит с вами темы, которые вы не решаетесь обсудить с родителями или детьми. Я писала эту книгу в надежде быть понятой и услышанной. Когда ее начали читать мои ровесники и их родители, я была поражена тем, насколько много людей разделяют мои идеи и мысли. Таким образом, я и почувствовала себя не одинокой.

Главную героиню рассказа «Не три морковку на пирог» зовут Ира. Она девушка-подросток, которая учится в школе и переживает такие же события, как и все мы в этом возрасте. Я надеюсь, что она будет близка читателю.