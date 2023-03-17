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«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»

17 марта 2023 11:19
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Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-1

Гонки на выживание. Без тормозов, техосмотров и ограничений по вместимости.

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-4

Они заходят в эту маршрутку по 5-6 человек, и водитель их везет стоя. Водитель тоже за это отвечает. Но все же и с пассажира ответственности никто не снимал.

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-7

Дикие маршрутки – это вам не шутки.

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-10

И не только мы, все так ездят – страшно.

Пустые аптечки, просроченные огнетушители и водители без прав. Кто нас возит и за что мы платим?

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-13

Проходит неделя, и он совершает ДТП, где получили травмы четыре пассажира.

«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»-16

Маршрут ценою в жизнь. «Решение есть!» В 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

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# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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