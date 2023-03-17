«Все так ездят – страшно». Проверяем дикие белорусские маршрутки в программе «Решение есть!»

Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть!

Гонки на выживание. Без тормозов, техосмотров и ограничений по вместимости.

Они заходят в эту маршрутку по 5-6 человек, и водитель их везет стоя. Водитель тоже за это отвечает. Но все же и с пассажира ответственности никто не снимал.

Дикие маршрутки – это вам не шутки.

И не только мы, все так ездят – страшно. Пустые аптечки, просроченные огнетушители и водители без прав. Кто нас возит и за что мы платим?

Проходит неделя, и он совершает ДТП, где получили травмы четыре пассажира.