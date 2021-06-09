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Протестующие на границе получили последнее предупреждение от польской полиции

09 июня 2021 17:06
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Кадры сняли у пропускного пункта «Бобровники» – «Берестовица», где 9 июня собрался стихийный митинг под красно-белыми флагами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, СТВ:
Правда, митингом назвать это сложно. На видео с десяток человек, да и блокировать дорогу удалось лишь на несколько секунд.

Протестующие на границе получили последнее предупреждение от польской полиции-1

А все потому, что здесь перекрытие дороги – серьезное правонарушение. И наказывается рублем.

Протестующие на границе получили последнее предупреждение от польской полиции-4

Ирина Мартьянова:
Кстати, так же закончилась акция протеста 8 июня и на белорусско-литовской границе. Там протестующие с трудом уговорили полицейского разрешить им сделать лишь несколько фото на дороге – должен же быть хоть какой-то фотоотчет.

Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы. Читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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