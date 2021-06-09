Протестующие на границе получили последнее предупреждение от польской полиции

Кадры сняли у пропускного пункта «Бобровники» – «Берестовица», где 9 июня собрался стихийный митинг под красно-белыми флагами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Правда, митингом назвать это сложно. На видео с десяток человек, да и блокировать дорогу удалось лишь на несколько секунд.

А все потому, что здесь перекрытие дороги – серьезное правонарушение. И наказывается рублем.