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Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады

09 июня 2021 15:41
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Украинские спецслужбы готовили кровавый сценарий захвата власти в Беларуси. Уже не косвенно, а напрямую это подтвердил экс-депутат Верховной рады Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады -1

Семен Семенченко, суд над которым проходил 9 июня в Киеве, заявил, что террористы из группы Автуховича прошли подготовку в Украине. Участники АТО «делились опытом» с активистами «беломайдана».

Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады -4

Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады -6

Более того, обучение силовым методам курировало Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады -9

Семен Семенченко, экс-депутат Верховной рады Украины:
Все эти люди, по которым меня допрашивают, белорусы, в прошлом году были в Украине. И я, в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны, мы делились с ним опытом. Не было никакого оружия, не было никакого терроризма. Нашим опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если будут силовые сценарии в Беларуси, начнется российская агрессия.

# Акции протеста # общество # Семен Семенченко # Николай Автухович # Фотофакт

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