Спецслужбы Украины обучали людей для мятежа в Беларуси. Это подтвердил экс-депутат Верховной рады

Семен Семенченко, экс-депутат Верховной рады Украины:

Все эти люди, по которым меня допрашивают, белорусы, в прошлом году были в Украине. И я, в том числе по поручению Главного управления разведки при Министерстве обороны, мы делились с ним опытом. Не было никакого оружия, не было никакого терроризма. Нашим опытом 2014 года по противодействию, потому что все ожидали, что если будут силовые сценарии в Беларуси, начнется российская агрессия.