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«Закон для всех одинаков». Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы

08 июня 2021 16:42
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Очередная, абсурдная по своей сути акция с якобы перекрытием границы Литвы и Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Дело в том, что здесь невероятные белорусы разбили палаточные городки.

«Закон для всех одинаков». Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы-1

Но бастовать протестующие решили от греха подальше не на дороге, а вдоль нее: в Литве за перекрытие – серьезные штрафы. Так еще на вызов приехала местная полиция и вполне доступно объяснила все законодательные нюансы, и сколько в евро или сутках можно получить за самовольное перекрытие дороги.

«Закон для всех одинаков». Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы-4

Закон для всех одинаков: для больших людей, для маленьких, для чужих, для бандитов, для хороших, для всех. И для граждан Литвы, и для граждан других стран.

Юлия Алексеюк:
Примечательно, что спустя три дня уже на территории польского приграничья протестующие планируют начать перекрывать дороги. Интересно, как на эти попытки отреагируют польские полицейские?

# Акции протеста # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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