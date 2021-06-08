«Закон для всех одинаков». Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы

Очередная, абсурдная по своей сути акция с якобы перекрытием границы Литвы и Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Дело в том, что здесь невероятные белорусы разбили палаточные городки.
Очередная, абсурдная по своей сути акция с якобы перекрытием границы Литвы и Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Дело в том, что здесь невероятные белорусы разбили палаточные городки.
Но бастовать протестующие решили от греха подальше не на дороге, а вдоль нее: в Литве за перекрытие – серьезные штрафы. Так еще на вызов приехала местная полиция и вполне доступно объяснила все законодательные нюансы, и сколько в евро или сутках можно получить за самовольное перекрытие дороги.
Закон для всех одинаков: для больших людей, для маленьких, для чужих, для бандитов, для хороших, для всех. И для граждан Литвы, и для граждан других стран.
Юлия Алексеюк:
Примечательно, что спустя три дня уже на территории польского приграничья протестующие планируют начать перекрывать дороги. Интересно, как на эти попытки отреагируют польские полицейские?