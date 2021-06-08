«Закон для всех одинаков». Полицейский объяснил протестующим, почему не стоит перекрывать дороги на границе Литвы

Очередная, абсурдная по своей сути акция с якобы перекрытием границы Литвы и Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Дело в том, что здесь невероятные белорусы разбили палаточные городки.

Но бастовать протестующие решили от греха подальше не на дороге, а вдоль нее: в Литве за перекрытие – серьезные штрафы. Так еще на вызов приехала местная полиция и вполне доступно объяснила все законодательные нюансы, и сколько в евро или сутках можно получить за самовольное перекрытие дороги.