«Приходим не в первый раз!» В Минске для желающих работают сразу 7 катков

В Минске, несмотря на не совсем зимнюю погоду, функционируют 7 катков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флагманский традиционно расположен у Дворца спорта. Несмотря на серое небо и морось, под сводами этой площадки царит настоящий праздник. Одновременно ледовую площадку может посещать 150 человек. В выходные от желающих встать на лед нет отбоя практически до полуночи. Последний сеанс начинается в 11 вечера. Тем, кто хочет освоить азы фигурного катания, поможет тренер. Есть возможность взять индивидуальные или групповые уроки.

На коньках умею кататься, но не сильно. Пришла с семьей. Приходим не в первый раз, мне здесь нравится кататься.

Все замечательно. Приехали сегодня покорять просторы Минска. Засиделись дома после Нового года и решили вот прокатиться.