«Приходим не в первый раз!» В Минске для желающих работают сразу 7 катков

В Минске, несмотря на не совсем зимнюю погоду, функционируют 7 катков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске, несмотря на не совсем зимнюю погоду, функционируют 7 катков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Флагманский традиционно расположен у Дворца спорта. Несмотря на серое небо и морось, под сводами этой площадки царит настоящий праздник. Одновременно ледовую площадку может посещать 150 человек. В выходные от желающих встать на лед нет отбоя практически до полуночи. Последний сеанс начинается в 11 вечера. Тем, кто хочет освоить азы фигурного катания, поможет тренер. Есть возможность взять индивидуальные или групповые уроки.
На коньках умею кататься, но не сильно. Пришла с семьей. Приходим не в первый раз, мне здесь нравится кататься.
Все замечательно. Приехали сегодня покорять просторы Минска. Засиделись дома после Нового года и решили вот прокатиться.
Виталий Жидень, спортивный инструктор:
Замечаю хорошую, положительную тенденцию по качеству льда. Соответственно становится больше людей. Всем нравится.
Для восполнения сил и энергии, рядом с катком есть мини-кафе, в которых можно отведать горячего облепихового чая и перекусить ароматными чебуреками, пельменями со сметаной и блинчиками.