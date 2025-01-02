В Беларуси расширились возможности для досрочного использования средств семейного капитала

При рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка открывается депозитный счет. С этого года возможности для досрочного использования средств расширились. Деньги можно тратить до совершеннолетия детей не только на жилищные нужды, но и на обучение за текущий, предыдущий учебный год и за предстоящий. Расширен перечень товаров, которые возможно приобрести для членов семьи с инвалидностью. Что касается улучшения жилищных условий, то теперь можно досрочно использовать средства на приобретение доли жилых помещений, если в собственности уже есть доли, закрепленные за несколькими членами семьи.