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В Беларуси расширились возможности для досрочного использования средств семейного капитала

02 января 2025 10:37
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В Беларуси расширились возможности для досрочного использования средств семейного капитала. Условия для назначения поддержки многодетным сохраняются. Это предусмотрено указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси расширились возможности для досрочного использования средств семейного капитала-2

При рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка открывается депозитный счет. С этого года возможности для досрочного использования средств расширились. Деньги можно тратить до совершеннолетия детей не только на жилищные нужды, но и на обучение за текущий, предыдущий учебный год и за предстоящий. Расширен перечень товаров, которые возможно приобрести для членов семьи с инвалидностью. Что касается улучшения жилищных условий, то теперь можно досрочно использовать средства на приобретение доли жилых помещений, если в собственности уже есть доли, закрепленные за несколькими членами семьи.

# Государственная политика

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