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«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям

16 сентября 2020 13:26
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Новости Беларуси. Личные данные порядка 300 сотрудников милиции, начиная с 9 августа, попали в интернет. Такую цифру 16 сентября озвучили в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активные пользователи сети продолжают совершать безрассудные поступки в адрес правоохранителей.

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Публикуют их адреса проживания, номера личных машин и номера телефонов. Более 250 сотрудников МВД и их родственники уже подверглись угрозам, оскорблениям и клевете.

Запугивают с помощью разных методов – по телефону, электронной почте, расклеивают листовки. Некоторые даже умудряются присылать траурные венки.

«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям-1

Я в социальной сети Telegram рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями. Против меня не было совершено ничего противодейственного.

Для чего вы это делали?

Я не могу сказать, что мной двигало. Просто какой-то стадный инстинкт. Я раскаиваюсь полностью в содеянном.

«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям-4

Сотрудники милиции задержали человека, который им не подчинялся – мне это не понравилось. И я оставил комментарий, в котором написал: «Быдло, резать, фашисты». Раскаиваюсь в этом. Призываю других людей таких комментариев не оставлять.  

# Акции протеста # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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