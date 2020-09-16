«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям

Новости Беларуси. Личные данные порядка 300 сотрудников милиции, начиная с 9 августа, попали в интернет. Такую цифру 16 сентября озвучили в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активные пользователи сети продолжают совершать безрассудные поступки в адрес правоохранителей. МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется» Публикуют их адреса проживания, номера личных машин и номера телефонов. Более 250 сотрудников МВД и их родственники уже подверглись угрозам, оскорблениям и клевете. Запугивают с помощью разных методов – по телефону, электронной почте, расклеивают листовки. Некоторые даже умудряются присылать траурные венки.

Я в социальной сети Telegram рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и оскорблениями. Против меня не было совершено ничего противодейственного. Для чего вы это делали? Я не могу сказать, что мной двигало. Просто какой-то стадный инстинкт. Я раскаиваюсь полностью в содеянном.