«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям

Новости Беларуси. Личные данные порядка 300 сотрудников милиции, начиная с 9 августа, попали в интернет. Такую цифру 16 сентября озвучили в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активные пользователи сети продолжают совершать безрассудные поступки в адрес правоохранителей.
МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»
Публикуют их адреса проживания, номера личных машин и номера телефонов. Более 250 сотрудников МВД и их родственники уже подверглись угрозам, оскорблениям и клевете.
Запугивают с помощью разных методов – по телефону, электронной почте, расклеивают листовки. Некоторые даже умудряются присылать траурные венки.