Во сколько оценили ущерб для Минска от несанкционированных акций?

Новости Беларуси. В Минске подсчитали ущерб от акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итого статья «Благоустройство города» ушла в незапланированный минус на 750 тысяч рублей. Если в начале беспорядков урон был нанесен больше инженерно-декоративным сооружениям – это сломанные урбанистические кашпо, навесы на остановках, сожженные контейнеры для мусора, то сейчас акценты сместились на незаконные надписи.

Теперь в основном дополнительные затраты требуются на элементарное закрашивание. В среднем в день городские маляры зачищают по 100 квадратных метров стихийного арт-вредительства. А среди объектов вандализма есть элементы историко-культурного наследия, к облику которых предъявляются особые требования. Кроме этого, в непредвиденные расходы превращается и уборка сверх нормы, а также вывоз дополнительного объема отходов.

Бригады коммунальщиков перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Нагрузка у работников этой сферы увеличилась в полтора раза.

Владимир Лебедь, начальник Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

В день задействовано более 1000 работников жилищно-коммунального хозяйства. Это работники «Горремавтодора», ЖКХ, «Зеленстроя» и других специализированных организаций. Задействовано более 80 единиц техники. То есть мы все эти силы направляем на незапланированные работы. Мы выполняем работы, которые запланированы. Но мы вынуждены работы выполнять в ночное время или же после работы. Работает Административный кодекс, есть статьи нарушения. Административные процессы идут: штрафы имеются, платят люди штрафы. Кстати, в столице организуют традиционную акцию по уборке, благоустройству и озеленению. В предстоящую субботу, 19 сентября, стартует месяц чистоты.