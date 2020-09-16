Прямой эфир

МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»

16 сентября 2020 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Личные данные порядка 300 сотрудников милиции, начиная с 9 августа, попали в интернет. Такую цифру 16 сентября озвучили в МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто какой-то стадный инстинкт». Мужчина рассказал, почему рассылал сообщения с угрозами правоохранителям

В МВД отметили, что сотрудникам, в адрес которых приходят явные угрозы, ведомство оказывает помощь и обеспечивает их безопасность.

МВД: «Не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется»-1

Андрей Паршин, начальник Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси:
Откровенно скажу: я не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется. Сразу вас предупреждаю: последействия будут для вас катастрофическими. И не думайте, что вы скроетесь где-то за границей. Найдем и достанем всех.

Хотел бы отметить характеристику личностей тех людей, которые себе позволяют эти противоправные действия. Лица эти уже ранее неоднократно судимы, притом за преступления против жизни и здоровья, против общественного порядка. Это лица, которые ведут, как правило, маргинальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками.

# Милиция Беларуси # общество # Андрей Паршин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во сколько оценили ущерб для Минска от несанкционированных акций?
16 сентября 2020 12:00

Во сколько оценили ущерб для Минска от несанкционированных акций?

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе
16 сентября 2020 11:05

«Видно, как стараются облегчить жизнь людей». Что говорят паломники-хасиды на белорусско-украинской границе

Отказ от договора и его расторжение. В чем отличие
16 сентября 2020 11:03

Отказ от договора и его расторжение. В чем отличие