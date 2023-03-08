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Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем

08 марта 2023 14:34
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Лена Климук, кулинар:
В честь праздника приготовим очень красивое дамское блюдо – драники из цукини со слабосоленым лососем.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-1

Ингредиенты на ваших экранах.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-4

В первую очередь натираем цукини на крупную терку.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-7

Немного морской соли, два яйца, мука. Муки примерно 2,5 столовой лужки.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-10

Перемешиваем, начинаем жарить кабачковые драники.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-13

Я предпочитаю рапсовое масло Oily производста «Агропродукт».

А так как в нем очень много витамина A, B и E, мы позаботимся о своей красоте, ногтях, коже и волосах.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-16

Выкладываем тесто на сковородку, кабачковые блинчики жарятся очень быстро, поэтому уже начинаем переворачивать.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-19

Все готово. Перекладываем на сервировочную тарелку.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-22

Подготовим лосось. Нарезаем на тоненькие слайсы.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-25

На каждый блинчик выкладываем немного сметаны. Поверху по кусочку лосося.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-28

Теперь цедра лимона. Так как лосось свежий, я сразу присыпаю его солью уже в блюде.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-31

Немного черного перца и украсим все микрозеленью.

Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем-34

Наш завтрак готов. С праздником, милые дамы. А с таким завтраком справится даже ваш любимый мужчина, сделав ваш завтрак еще прекраснее.

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