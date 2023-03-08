Просто и красиво. Рецепт драников из цукини со слабосолёным лососем

Лена Климук, кулинар:

В честь праздника приготовим очень красивое дамское блюдо – драники из цукини со слабосоленым лососем.

Ингредиенты на ваших экранах.

В первую очередь натираем цукини на крупную терку.

Немного морской соли, два яйца, мука. Муки примерно 2,5 столовой лужки.

Перемешиваем, начинаем жарить кабачковые драники.

Я предпочитаю рапсовое масло Oily производста «Агропродукт». А так как в нем очень много витамина A, B и E, мы позаботимся о своей красоте, ногтях, коже и волосах.

Выкладываем тесто на сковородку, кабачковые блинчики жарятся очень быстро, поэтому уже начинаем переворачивать.

Все готово. Перекладываем на сервировочную тарелку.

Подготовим лосось. Нарезаем на тоненькие слайсы.

На каждый блинчик выкладываем немного сметаны. Поверху по кусочку лосося.

Теперь цедра лимона. Так как лосось свежий, я сразу присыпаю его солью уже в блюде.