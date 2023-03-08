Прямой эфир

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц

08 марта 2023 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. А вот эти отважные леди продемонстрировали, что для них означает спорт. Более сотни участниц сегодня, 8 марта, вышли на старт женского «ЗакалФеста» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц-1

В парке Победы организаторы подготовили несколько дистанций – от 2,5 до 15 километров. Погода никому не помешала окунуться в спортивную атмосферу. Несмотря на минусовую температуру, некоторые участницы на старт вышли в шортах и футболках.

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц-4

Настроение отличное, весеннее. Всем желаем счастья, здоровья, здоровоого образа жизни. Энергию получили и кучу положительных эмоций.

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц-7

У меня сегодня день рождения. И я каждый год, как начались забеги, начинаю с Beauty Run, каждый год в свой день рождения бегаю. Независимо от погоды. Вот, у меня группа поддержки – моя сестра, мои подруги. Для меня это праздник здоровья.

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц-10

Ощущения, конечно, супер. Я постоянно участвую в забегах, но в «ЗакалФесте» участвую впервые. Хотя, в принципе, давно собиралась. Но вот, на 8 Марта решила все-таки принять участие.

Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц-13

После финиша участницы обливались холодной водой, а самые смелые окунулись в Свислочь. После таких леденящих процедур многим пришлось согреваться в передвижной бане горячим чаем.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Здоровье # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска
08 марта 2023 11:50

Неожиданный сюрприз. Курсанты Военной академии поздравили женщин с 8 Марта прямо на улицах Минска

Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!
08 марта 2023 11:21

Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!

Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски
08 марта 2023 10:36

Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски