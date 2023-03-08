Облились водой и отогрелись в бане. Женский «ЗакалФест» к 8 Марта собрал более 100 участниц

Новости Беларуси. А вот эти отважные леди продемонстрировали, что для них означает спорт. Более сотни участниц сегодня, 8 марта, вышли на старт женского «ЗакалФеста» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке Победы организаторы подготовили несколько дистанций – от 2,5 до 15 километров. Погода никому не помешала окунуться в спортивную атмосферу. Несмотря на минусовую температуру, некоторые участницы на старт вышли в шортах и футболках.

Настроение отличное, весеннее. Всем желаем счастья, здоровья, здоровоого образа жизни. Энергию получили и кучу положительных эмоций.

У меня сегодня день рождения. И я каждый год, как начались забеги, начинаю с Beauty Run, каждый год в свой день рождения бегаю. Независимо от погоды. Вот, у меня группа поддержки – моя сестра, мои подруги. Для меня это праздник здоровья.

Ощущения, конечно, супер. Я постоянно участвую в забегах, но в «ЗакалФесте» участвую впервые. Хотя, в принципе, давно собиралась. Но вот, на 8 Марта решила все-таки принять участие.