Петровский о теракте в Мачулищах: эти действия находятся в одной цепи с вылазкой террористов в Брянской области

Новости Беларуси. 7 марта Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. Произошедшее в Мачулищах вокруг российского самолета теперь в топе новостей.

Задержание диверсанта стало показательным моментом. Недружественные страны увидели эффективность белорусских правоохранителей. Ситуация также сняла маски с украинского руководства. Сегодня очевидно, что миролюбивые настроения Киева – циничная уловка, а переговоры отодвигаются все дальше.