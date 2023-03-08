Петровский о теракте в Мачулищах: эти действия находятся в одной цепи с вылазкой террористов в Брянской области

Новости Беларуси. 7 марта Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии во Дворце Независимости Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. Произошедшее в Мачулищах вокруг российского самолета теперь в топе новостей.
Задержание диверсанта стало показательным моментом. Недружественные страны увидели эффективность белорусских правоохранителей. Ситуация также сняла маски с украинского руководства. Сегодня очевидно, что миролюбивые настроения Киева – циничная уловка, а переговоры отодвигаются все дальше.
Петр Петровский, политолог:
Подобные действия находятся в одной цепи с действиями вылазки террористов на территорию Брянской области. Все это находится на стратегически важном московском направлении для Российской Федерации. И подобная дестабилизация имеет одной целью оттеснить часть сил, участвующих в специальной военной операции, на смоленское, брянское, белорусское направления. Отвлечь Вооруженные силы России, руководство России от выполнения целей СВО за счет дестабилизации Беларуси.