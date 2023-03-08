МЧС, военно-патриотический клуб «Зубр» и юные спасатели поздравили женщин с 8 Марта

Под музыкальное сопровождение можно было поучаствовать в ярком флешмобе. Воздушные шары в подарок от юных спасателей и членов военно-патриотического клуба «Зубр» вручили победителям конкурсов и викторин. В придачу раздавали полезные подарки на тему безопасности. Ну и как же без цветов и улыбок! Ими щедро одаривали всех, кто стал случайным участником этой акции.