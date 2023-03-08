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МЧС, военно-патриотический клуб «Зубр» и юные спасатели поздравили женщин с 8 Марта

08 марта 2023 13:48
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Новости Беларуси. В честь женщин большую концертную программу презентовал в одном из столичных торговых центров духовой оркестр Минского городского управления МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС, военно-патриотический клуб «Зубр» и юные спасатели поздравили женщин с 8 Марта-1

Под музыкальное сопровождение можно было поучаствовать в ярком флешмобе. Воздушные шары в подарок от юных спасателей и членов военно-патриотического клуба «Зубр» вручили победителям конкурсов и викторин. В придачу раздавали полезные подарки на тему безопасности. Ну и как же без цветов и улыбок! Ими щедро одаривали всех, кто стал случайным участником этой акции.

МЧС, военно-патриотический клуб «Зубр» и юные спасатели поздравили женщин с 8 Марта-4

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# 8 Марта # общество # Фотофакт

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