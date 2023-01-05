«Семьи с низким доходом получали социальное жильё». Сколько многодетных в Минске стали новосёлами в 2022 году?

Новости Беларуси. За 2022 год в Минске ввели в эксплуатацию около 880 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построено свыше 70 многоквартирных домов.
Новости Беларуси. За 2022 год в Минске ввели в эксплуатацию около 880 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построено свыше 70 многоквартирных домов.
В приоритете остается улучшение жилищных условий для нуждающихся, в том числе многодетных. Так, за 2022 год новоселами стали более 1 200 таких семей. Нуждающиеся в жилье получили возможность обзавестись заветными квадратами не только в столице, но и в городах-спутниках, в том числе Смолевичах.
Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Наибольшее количество многодетных семей в Республике Беларусь – на начало года 5,5 тысячи состояло на таком учете. В течение года количество новоселов существенно увеличилось. Мы перевыполнили плановое задание. Доведенное задание составило 1 226 многодетных семей, мы направили на улучшение жилищных условий 1 277 (или 104,2 % от годового задания). Продавались готовые квартиры. Семьи с низким доходом получали социальное жилье.
Наибольшее количество жилья построено в Октябрьском, Московском, Фрунзенском и Ленинском районах.
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