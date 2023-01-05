«Семьи с низким доходом получали социальное жильё». Сколько многодетных в Минске стали новосёлами в 2022 году?

Новости Беларуси. За 2022 год в Минске ввели в эксплуатацию около 880 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построено свыше 70 многоквартирных домов.

В приоритете остается улучшение жилищных условий для нуждающихся, в том числе многодетных. Так, за 2022 год новоселами стали более 1 200 таких семей. Нуждающиеся в жилье получили возможность обзавестись заветными квадратами не только в столице, но и в городах-спутниках, в том числе Смолевичах.