Прямой эфир

«Семьи с низким доходом получали социальное жильё». Сколько многодетных в Минске стали новосёлами в 2022 году?

05 января 2023 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За 2022 год в Минске ввели в эксплуатацию около 880 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Построено свыше 70 многоквартирных домов.

«Семьи с низким доходом получали социальное жильё». Сколько многодетных в Минске стали новосёлами в 2022 году?-1

В приоритете остается улучшение жилищных условий для нуждающихся, в том числе многодетных. Так, за 2022 год новоселами стали более 1 200 таких семей. Нуждающиеся в жилье получили возможность обзавестись заветными квадратами не только в столице, но и в городах-спутниках, в том числе Смолевичах.

«Семьи с низким доходом получали социальное жильё». Сколько многодетных в Минске стали новосёлами в 2022 году?-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Наибольшее количество многодетных семей в Республике Беларусь на начало года 5,5 тысячи состояло на таком учете. В течение года количество новоселов существенно увеличилось. Мы перевыполнили плановое задание. Доведенное задание составило 1 226 многодетных семей, мы направили на улучшение жилищных условий 1 277 (или 104,2 % от годового задания). Продавались готовые квартиры. Семьи с низким доходом получали социальное жилье.

Наибольшее количество жилья построено в Октябрьском, Московском, Фрунзенском и Ленинском районах.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Елена Лукашевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС
05 января 2023 17:14

В Минске в 9-й детской поликлинике открылась имиджевая комната МЧС

Муковозчик: наши невероятные сидят под Варшавой, но российское ТВ смотрят, не отрываясь, как и белорусское
05 января 2023 16:47

Муковозчик: наши невероятные сидят под Варшавой, но российское ТВ смотрят, не отрываясь, как и белорусское

10 новых спецмашин выделили могилёвским дорожникам. Что водители говорят о технике?
05 января 2023 14:54

10 новых спецмашин выделили могилёвским дорожникам. Что водители говорят о технике?