Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ

В преддверии Дня Победы в торжественной обстановке чествуют ветеранов. Так, в музее Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали к 80-летию освобождения Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди тех, кто защищал нашу Родину в годы войны, Федор Сергеевич Фещенко. Он прошел путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион», освобождал Минск. Материал Анны Куртасовой.

Когда началась оккупация, Федор Фещенко только окончил восьмой класс. Родители работали на вагонном заводе под Нижним Тагилом. Что такое война, ощутили сразу.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Перешли сразу же на карточную систему. Завод вагоностроительный был в короткие сроки перепрофилирован на производство танков.

Прошло лето. Наступило первое сентября. Девятый класс. Но вместо учебы юный Федор отправился трудиться на танковый завод. Рабочей силы среди взрослых не хватало, но помогать фронту было необходимо.

Федор Фещенко:

Тяжелый труд, приходилось ночевать на этом заводе. Я работал по 12 часов. Подробности в сюжете.

Он прошел боевой путь от Урала до самого Берлина. В память о том времени, когда он сражался за освобождение Родины, на груди сверкают награды. А в канун 80-летия освобождения Беларуси ему вручили еще одну юбилейную медаль. Сейчас Федору Сергеевичу 98. За свою жизнь он прошел немало. Но он до сих хранит память о Дне Победы. Спустя 80 лет эта радость до сих пор остается в его сердце.