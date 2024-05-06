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Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ

06 мая 2024 20:06
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В преддверии Дня Победы в торжественной обстановке чествуют ветеранов. Так, в музее Великой Отечественной войны вручили юбилейные медали к 80-летию освобождения Беларуси, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди тех, кто защищал нашу Родину в годы войны, Федор Сергеевич Фещенко. Он прошел путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион», освобождал Минск.

Материал Анны Куртасовой.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-1

Когда началась оккупация, Федор Фещенко только окончил восьмой класс. Родители работали на вагонном заводе под Нижним Тагилом. Что такое война, ощутили сразу.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-4

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Перешли сразу же на карточную систему. Завод вагоностроительный был в короткие сроки перепрофилирован на производство танков.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-7

Прошло лето. Наступило первое сентября. Девятый класс. Но вместо учебы юный Федор отправился трудиться на танковый завод. Рабочей силы среди взрослых не хватало, но помогать фронту было необходимо.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-10

Федор Фещенко:
Тяжелый труд, приходилось ночевать на этом заводе. Я работал по 12 часов.

Подробности в сюжете.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-13

Он прошел боевой путь от Урала до самого Берлина. В память о том времени, когда он сражался за освобождение Родины, на груди сверкают награды. А в канун 80-летия освобождения Беларуси ему вручили еще одну юбилейную медаль. Сейчас Федору Сергеевичу 98. За свою жизнь он прошел немало. Но он до сих хранит память о Дне Победы. Спустя 80 лет эта радость до сих пор остается в его сердце.

Прошёл путь от Урала до Берлина, участвовал в операции «Багратион». Пообщались с ветераном ВОВ-16

Федор Фещенко:
Чем дальше мы уходим от тех событий в человеческом летосчислении, тем весомее, дороже становится, понятным подвиг тех, кто приносил эту Победу.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Куртасова # Федор Фещенко

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